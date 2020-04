Convalidaciones para médicos

Señor Director:



Un reciente editorial de este diario advierte que “no es el momento de poner la covid-19 como una excusa para reivindicaciones antiguas, pero hay que ser realistas. Estamos ante un sistema de salud con falencias y una insuficiencia de oferta de especialistas, con solo 15.000 registrados en el Rethus para 48 millones, y una proyección de 4 millones de contagios y 3.000 decesos”.

No se deberían desestimar a cientos de médicos que se han entrenado con un interés genuino en programas académicos, intercambios e investigación, sino conciliar. Se deberían homologar prioritariamente infectólogos, neumólogos, internistas, pediatras, inmunólogos, intensivistas, enfermeras, terapeutas y personal paraclínico, ante los nuevos retos. Asunto que puede agilizarse y poner a disposición de la población un necesario y urgente ‘talento humano’.



Carlos H. Quintero B.

Veraneantes irresponsables

Señor Director:



Según noticias, muchas familias de Bogotá decidieron incumplir la norma de cuarentena que rige para proteger a la ciudadanía del coronavirus y han salido de puente festivo en esta Semana Santa a pueblos de municipios vecinos.



Hace bien el Gobierno en ordenar sanciones ejemplarizantes para aquellos ciudadanos violadores de la norma. No es justo que pobladores de pequeños pueblos, de gente relativamente pobre, que solo disponen de pequeños dispensarios médicos, sin recursos clínicos ni gran infraestructura hospitalaria como la de las grandes ciudades, se vean afectados y se ponga en riesgo sus vidas por la posible llegada de este mortal virus a sus regiones, exportado por estos irresponsables turistas citadinos veraniegos.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

La epidemia de la soledad

Señor Director:



El Palacio de Hielo de Madrid, convertido en una gran morgue, ofrece una de las imágenes más desoladoras de la epidemia del coronavirus. Al impacto en vidas humanas se suma la imposibilidad de acompañar a los seres queridos en sus últimos momentos. Algunas son situaciones nuevas; otras vienen de atrás y simplemente se han visto potenciadas por la crisis sanitaria. La epidemia de la soledad llegó mucho antes que la del coronavirus, que simplemente está dejando al descubierto algunos de los estragos más brutales de una cultura de la hipereficiencia que deja atrás a quienes han dejado de ser productivos.



Juan García

Cáceres (España)

Salud pública y economía

Señor Director:



La economía es el oxígeno de la sociedad, igual que al extraer un tumor canceroso es necesario mantener el cuerpo respirando o si no fallece.



Dado que los recursos de una nación provienen de su actividad económica, pararla por un largo período sería un suicidio. Igualmente, para que funcione la economía se requiere un buen nivel de salud pública, son interdependientes; por lo tanto, es necesario un manejo ponderado y sereno de ambas funciones vitales. Óscar E. Jiménez M.