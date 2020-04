Señor Director:



Acerca de las medidas que está tomando el Gobierno para aliviar a los arrendatarios, quiero decir que está bien pensar en ellos, pero deben tener cuidado, pues se está partiendo de la buena fe de todos. Debe el Gobierno también pensar en los arrendadores. Son millones de personas que se han sacrificado toda su vida para tener una vivienda familiar, con uno o dos apartamentos para arrendar, que les sirven de sustento. Y son también numerosos los inquilinos que en épocas normales no cumplen y se van debiendo arriendos y servicios. ¿Cómo será ahora? Esos arrendadores también necesitan con qué vivir. Otros están pagando un apartamento con el producto de los arriendos. Ya se sabe que las deudas acumuladas, y con la situación futura, son difíciles de pagar. Entonces, se debe establecer un documento oficial de obligatorio cumplimiento, con la condición de que si no se cumple, se pueda desalojar. El compromiso debe ser de las dos partes.



Dagoberto Cataño Paredes

‘Vientos solidarios’

Señor director:



Muy interesante su editorial (1-4-2020) al resaltar la importancia de la solidaridad en estos tiempos en que la humanidad se encuentra azotada por la pandemia. Qué bueno que los colombianos pudiéramos entender la importancia de los principios y valores que promulgamos y aplicamos desde las cooperativas, y resalto las cooperativas del magisterio, que desde un principio lanzaron alivios en el pago de las deudas, bajando intereses y ofreciendo apoyo solidario a los asociados que se le presenten problemas. La ayuda mutua, la igualdad, la democracia, la equidad, la solidaridad y la responsabilidad son valores que han permitido el desarrollo del cooperativismo y que se está convirtiendo en una buena alternativa para enfrentar las políticas neoliberales que conllevan al enriquecimiento individual y que solo han llevado a aumentar la brecha entre ricos y pobres.



Henry Sarabia Angarita

Las Fuerzas Armadas

Señor Director:



Colombia no estaba preparada para una pandemia mundial, ya que en nuestro país hacen falta los suplementos para abastecer a la población. Los policías y los militares están en acuartelamiento de primer grado. Nadie piensa en cómo están haciendo ellos, expuestos al virus que nos está azotando. Ellos también tienen familias y se están exponiendo. Ellos cuidan a las personas para que no salgan de sus casas, pero quién cuida de ellos. El Gobierno debería también dar prioridad a la gente que está prestando un servicio.



Geraldine Lorena Vizcaíno

Las proyecciones

Señor Director:



Ante la grave situación que estamos viviendo, es fundamental que los matemáticos y estadísticos nos muestren todas las proyecciones posibles y sean difundidas por los medios profusamente. No sabemos aún muchas cosas al respecto, que se podrían proyectar con un buen grado de aproximación. Una sociedad bien informada sabe a qué atenerse y es esencial para poder superar la situación. Andrés Trujillo MosqueraEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co