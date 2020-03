Cárceles: una solución urgente

Señor Director:



La solución del problema carcelario, que se pide desde hace mucho tiempo, no da espera. Comienza por replantear el Inpec, por construir cárceles y por aligerar los procesos. Es decir, para no ir más lejos, por reformar la justicia. Pero este camino es largo.

Lo urgente hoy es descongestionar las prisiones. Que se miren los que están por delitos menores, los viejos, los enfermos, los inocentes, que debe haber muchos. Lo urgente es no permitir que el coronavirus sea más rápido que las medidas que se tomen.



Ángel María Aguilar

Bogotá



Señor Director:



Desde gobiernos anteriores, y cada vez que se presenta alguna situación que afecta a la población de internos en las cárceles, se dice que hay que evaluar la emergencia. Ahora ocurre lo mismo nuevamente ante la muerte de más de 23 internos.



Es hora de que este Gobierno inicie la construcción de varios centros de reclusión que alivien esos episodios trágicos y que para ello se tenga el cuidado de no distraer los dineros del erario, pues ya no hay espera.



Si se ha permitido, porque eso es así, que los corruptos se aprovechen del erario, ¿por qué razón no se toma la determinación de iniciar la construcción de esos centros de reclusión en varios sitios críticos del país?



No hay que olvidar todas las tragedias que allí ocurren por culpa del hacinamiento.



Roberto Plata Torres

Bogotá

Los hospitales de campaña

Señor Director:



Pregunto: ahora que se está pensando en habilitar hospitales de campaña para atender a personas con infección de covid-19, ¿no será mejor habilitar esos sitios para atender a otros enfermos hospitalizados que no requieren mayor equipamiento y dejar las camas de hospital para atender a los afectados por el virus? Creo que es más fácil organizar camas de cuidados intensivos en hospitales que en Corferias, Plaza Mayor de Medellín o el parqueadero del Hospital Militar.



Ernesto Guerrero Matta

Bogotá

Estimular la ciencia

Señor Director:



La gran crisis por causa del covid-19 ha puesto en evidencia que los gobiernos del mundo entero deben fomentar la creación, en universidades e institutos, de más grupos de investigación científica en cuanto a los campos de virología, bacteriología, biología celular, inmunología, oncología, parasitología, fitoquímica y genética, entre otras líneas, además de fortalecer las ya existentes mediante un mayor aporte del producto interno bruto (PIB).



La creación y el perfeccionamiento de todo tipo de vacunas es vital y prioritario para mantener la supervivencia de la raza humana sobre su único planeta hasta ahora habitable. Bien lo ha reiterado el científico Manuel Elkin Patarroyo: “Los hombres se preparan más para las guerras que para combatir los virus”.



Por cierto, el pasado 20 de marzo se ‘celebró’ el Día Internacional de la Felicidad. Fernando Cortés Quintero

Bogotá



