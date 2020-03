El desorden en la 7.ª

Señor Director:



Muchas gracias por su editorial ‘La 7.ª, ¿para quién?’ (5-3-2020). Los que residimos en el centro y pagamos cumplidamente nuestros impuestos nos vemos atropellados todos los días por esas hordas de personas, algunas de las cuales expenden hasta droga.

Curiosamente, el IDU publicó hace más de veinte días un folleto en el cual dicen que la piedra royal veta que se utilizó para los andenes se debe tratar con mucho cuidado, y no se deben derramar sustancias que los dañen. Quisiera que vieran el estado en que ya se encuentran. ¿Qué decir del pico y placa para los ambulantes? Eso no funciona. Invito a quienes quieran venir un día domingo para que se den cuenta del desorden y desaseo, ante la desidia de las autoridades distritales.



Sandra Forero

'Don Giovanni’, en el Teatro Mayor

Señor Director:



Muy atinado el comentario de la mezzosoprano Martha Senn, acerca de Don Giovanni, de Mozart, en el Teatro Mayor. Efectivamente, hay una tendencia mundial por actualizar las grandes óperas universales. En lo que nos toca, baste recordar versiones actuales de Romeo y Julieta, Carmen, La traviata y muchas otras. No es fácil asimilar a Violetta con una prepago actual; a Escamillo el toreador, convertido en un púgil afroamericano, especialmente para las anteriores generaciones.



Sin haber apreciado el Don Giovanni en cuestión, encuentro muy acertadas las consideraciones de la ilustre comentarista escénico-musical acerca de la magistral obra mozartiana. Los cantantes jóvenes deben tomar atenta nota de sus acotaciones. Se infiere que el estilo de la pieza no fue del todo logrado orquestalmente. A propósito, acertadísima su sugerencia a la Filarmónica de crear una “orquesta de foso” (quizás con un nombre más sugestivo), en la cual coincidimos desde decenios. En Bogotá queda mucha gente ‘del oficio’, conocedora de los diversos estilos operáticos, la cual estaría en capacidad de llenar dicho vacío.



Mario Posada Torres

Compositor-Director colombiano

Es el país el que está en juego

Señor Director:



Salomón Kassin escribe en 'Portafolio' un artículo en el cual señala la posibilidad de que el próximo presidente de Colombia sea un populista, al igual que en Argentina. No creo que suceda, pues somos un país diferente a todos. Para iniciar, si analizamos lo que está pasando en el mundo, las razones de las protestas son consecuencia de la desigualdad existente y de la certeza de que la corrupción seguirá vigente en los próximos años, lo cual hace que haya desesperanza en el país.



¿Qué hacer? El país debe reflexionar en serio y tener una hoja de ruta que nos obligue a focalizarnos en la solución de los problemas y no permitir que la polarización por el proceso de paz nos siga distrayendo. No se trata de quién gane o pierda.



Es el país el que está en juego. Si en la próxima campaña para la presidencia uno de los temas principales es la paz, apague la luz y vámonos. ¿Qué legado vamos a dejar a las próximas generaciones?



Gabriel Remolina Ordóñez

