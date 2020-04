Pascua católica

Señor Director:

​

Oportuno su editorial ‘Aislados en oración’ (8/4/2020) para reorientar un manejo apropiado en esta condición de cuarentena y aislamiento prudente. Los católicos celebramos dos grandes fiestas en el año litúrgico: Navidad con sus novenas y Pascua con la visita a los monumentos, lavatorio de pies, sermón de las siete palabras, vigilia y eucaristía el Domingo de Resurrección.

Esta vez nos corresponde desde casa una reflexión diferente. Nos hemos preparado, la oración, limosna y ayuno, privaciones y actos solidarios durante la época previa: la cuaresma. Ahora, como dice el papa Francisco, reconociéndonos vulnerables, que todos seamos capaces de una acción solidaria; es una oportunidad de buscar el silencio e interiorizar el hecho de que no estamos solos. Gran ocasión para incorporar la vida espiritual y sus valores a la vida entera. Ya no seremos iguales. Valoremos y validemos las individualidades en donde todos estemos en el mismo barco. Cumplamos lo que estipula la ley para avanzar mejor.



Diego Casabianca Escallón

Los héroes sí existen

Señor Director:



Me uno a su conmovedor editorial de agradecimiento a todos los seres humanos que están arriesgando su vida atendiendo la pandemia. Ellos son anónimos, decididos y valientes. El domiciliario en la moto, el vigilante en el conjunto, el reportero buscando la noticia, el agente de policía, el médico, la enfermera, el operario de una industria de alimentos, la señora del aseo, el señor de la tienda. Todos ellos son los grandes héroes de estos tiempos. Gracias a todos. Gracias porque ustedes son el primer bastión de la humanidad y de guerreros que nos ayudarán a salir de este mal momento. Para el resto, aunque no parezca serlo, es un acto heroico quedarse en casa, cuidarse y cuidar a sus familias.



Giovanny Caicedo

Hogares libres de humo

Señor Director:



La mejor labor de un médico general no es hacer fórmulas ni remisiones, es educar en salud. La prevención es más barata que los ventiladores y las UCI. La falta de prevención causa enfermedad, sufrimiento y muerte. Un niño fumador pasivo, por ejemplo, puede terminar en una UCI por una crisis asmática, una bronquiolitis grave, o una neumonía. Con millones de fumadores en cuarentena, el terreno está abonado para brotes de neumonía con muchos niños y niñas muertos. Los niños fumadores pasivos tienen más riesgo de sufrir asma, bronquiolitis y asma, advierten los neumólogos pediatras. Educar a los niños en los peligros del aire sucio en los hogares (tabaco, marihuana, carros, motos) los convierte en agentes activos en la defensa de su salud y sus vidas, y las de sus familias. Hogares 100 % libres de humo. ¡A fumar en la calle!, muchas gracias, dijeron los niños (y los abuelos). Mejor no fumes... que te entra el virus. Y el carro o la moto, préndelos afuera.



Ancízar Campos, M. D.



* * * *

A Leonardo Salviati

La recurrencia de tu ausencia este año nos acompaña en una circunstancia de castigo universal. El retiro obligatorio hace revivir el espacio vacío dejado por las personas amadas. Protégenos con tu sonrisa azul. Benedetta SalviatiEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co