Dos años de la JEP

Señor Director:



La JEP cumplió este 15 de marzo dos años, estando siempre en el ojo del huracán. La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc ha calificado de terrible y pésimo el informe sobre lo acontecido en el segundo año de funcionamiento. Muchos colombianos nos sumamos a esa inconformidad, producto de decisiones y actuaciones que no construyen credibilidad.

Entre los muchos extravíos están el insólito nombramiento y la posterior captura del fiscal Bermeo, cuando iba a recibir una cuantiosa suma para enredar la extradición de ‘Santrich’, y la autorización para que exguerrilleros fueran de turismo al exterior, entre ellos Arellán, vinculado al terrible atentado al club El Nogal. Si al desvío que llenó la copa al calificar de amnistiable el atentado con carro bomba en la Escuela Superior de Guerra e indultar a la ‘Mata Hari’ le sumamos las tibias declaraciones de la guerrilla en la JEP, al parecer sin confrontarlas, y calificar de retenciones secuestros, están invitando a que el Congreso modifique ese tribunal, batalla que no será fácil.



Hernán Salazar Hurtado

Prevención y control

Señor Director:



“Es urgente tomar todas las medidas preventivas posibles”, según el presidente Duque. Claro, hay que atender todos los llamados, todas las prevenciones: lavado de manos, evitar tumultos, acudir al médico si hay sospecha, no saludar de mano, hacer teletrabajo en lo posible. Pero tener calma. Personalmente, no creo que haya que aprovisionarnos excesivamente de alimentos y medicina. ¿O hay acaparamiento? Eso sí, que no falten el alcohol, vitaminas y tapabocas. Un amigo me contó que en algunos pueblos cobran a más de 5.000 pesos cada tapabocas. En esto se necesita control.



Dagoberto Castaño Paredes

Niños de La Guajira

Señor Director:



Hace ya largo tiempo se ha quedado quieto un tema: ¿qué está pasando con nuestros niños de La Guajira? ¿Siguen muriendo por desnutrición? Son preguntas que me hago sobre estos niños. Los medios deberían retomar el asunto, pues creo que es importante mostrar que estos niños son de gran importancia para Colombia, forman parte de ella, y su situación nos importa. Ellos, como los niños de otras regiones en las que no hay suficiente cubrimiento médico, ni tampoco la nutrición eficiente y oportuna, deben estar en el ojo del país y de las instituciones, más en estos momentos ante la nueva pandemia que azota el mundo.



Karen Lorena Mayorga Ramírez

Preguntas a las EPS

Señor Director:



Quisiera saber cómo van a hacer las EPS para entregar medicamentos de alto costo, cuando siempre se forman aglomeraciones en esos sitios. Y las fórmulas tienen 5 días de plazo para reclamar. Soy de la Nueva EPS y no tengo información al respecto. Preocupa que los lugares para reclamarlas sean lejanos al domicilio, y en ocasiones la espera para entrega es de más de 3 o 4 horas. Considero esta una grave exposición, en un lugar a donde van muchos enfermos que no tienen quien les reclame los medicamentos. Yo tengo que ir este martes por mi fórmula.



Amparo Zabaleta E.

MedellínEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co