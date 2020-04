Buena decisión presidencial

Señor Director:



Me parece acertada y prudente la decisión del presidente Duque sobre prolongar el aislamiento por dos semanas más. No tenían razón los agoreros del desastre que ya nos anunciaban en redes que el Presidente iba a sucumbir a las presiones de los gremios para privilegiar la economía y sacarnos a los colombianos a la calle.

Pero tampoco la tenían los seguidores de la alcaldesa de Bogotá, que nos anunciaban que la ruta de los 3 meses más de cuarentena era la que debía seguir nuestro mandatario. Con su directriz, él nos ha demostrado sensatez para manejar una situación que, por lo atípica, impone escuchar a los científicos y expertos en salud cuyos análisis son los que han prevalecido e influido en la determinación presidencial. A los colombianos, paciencia y obedecimiento irrestricto a la decisión oficial; esa es nuestra parte de colaboración para superar más temprano que tarde este flagelo.



Julio César Vásquez Higuera

Nueva York nos hace reflexionar

Señor Director:



Aterra el relato que un joven bogotano hace para EL TIEMPO en su edición del pasado domingo, sobre la emergencia que hoy padece Nueva York. Obligatoriamente debemos reflexionar: ¿quién iba a pensar que la capital del mundo fuera sometida por el avance de la muerte, la escasez de recursos para atender a los enfermos y alimentos para la vida diaria? Un nuevo género de pasión en esta Semana Santa.



Nos debe servir el llamado que nos hace un colombiano, viviente actor en la tragedia neoyorquina, para que en nuestro país acatemos el confinamiento ordenado por las autoridades y, a su turno, estas sean inflexibles con los violadores de las reglas de juego.



Claudio Ochoa

Mirar al campo

Señor Director:



Columnistas de EL TIEMPO el 4/4/2020 se refieren a lo que está pasando en estos momentos en el mundo y en el país: enfrentamiento respecto a la pandemia entre la salud y la economía. Pues la cuarentena en Colombia –aunque precaria– ha minimizado el crecimiento de la curva, pero ha significado una parálisis parcial de la economía, perjudicando principalmente a la población más vulnerable. Dice Cecilia López que Fenalco está es por salvar las empresas y por eso les pide a los trabajadores que reduzcan su salario.



Este es un momento clave en el cual el Gobierno debe darle la mano al campo para favorecer la seguridad y más adelante la soberanía alimentaria. La economía campesina y el agro en general aún alimentan al 80 % de los colombianos y, si hay apoyo del Estado, este porcentaje debe subir para nuestro beneficio y el de la patria.



Fidel Vanegas Cantor

Pago de ayudas y subsidio

Señor Director:



Me parece que una forma sencilla y digna de distribución de los subsidios y ayudas a la población debería ser unificándolos y pagando por medio de las cajas de compensación, que tienen la capacidad y la infraestructura necesarias para lograr llegar a una gran parte de la población, así como a los menos favorecidos, garantizando el buen destino y uso de dichos aportes. César Claros Flórez