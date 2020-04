El valor de la ciencia

Señor director:



El coronavirus ha descubierto fortalezas y debilidades, nos ha hecho ver hechos profesiones que no tenemos en cuenta, por lo general, pero que son valiosos para la sociedad. Los infectólogos, por ejemplo. De ellos no se habla casi. Al ver la nota en este diario ‘La imprudencia siempre será el mayor de los ruegos’ (16-4-2020) sobre el doctor Carlos Álvarez, quedé admirado de ese aporte a la sociedad y de lo importante de contar con sus luces y las de sus colegas en estos momentos. Es ahora cuando debemos pensar en lo fundamental del apoyo a la ciencia, de contar con un ministerio de ramo, que cada vez se necesitará más. Esta tiene que ser una gran lección. Debemos prepararnos cada vez más para crisis como esta. Para ello, la ciencia lo es casi todo.



Dagoberto Castaño Paredes

Los pillos de las ayudas

Señor director:



He leído la carta del señor Ángel M.ª Aguilar, publicada el día 14 en esta sección, y me parece que tiene toda la razón en cuanto al encarcelamiento de los pillos de la política. Es de esperar que la ‘justicia’ no nos salga con que no hay cupo en las cárceles y hay que mandarlos para sus casas, desde donde pueden seguir delinquiendo. Necesitamos las colonias penales agrícolas para los delincuentes de menor peligro y abrir cupo para estos sinvergüenzas en los otros penales.



León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia

Vacaciones para la Tierra

Señor director:



Propongo, o que lo haga algún mandatario poderoso del mundo, unas vacaciones anuales para la Tierra, decretando 8 días de confinamiento al mundo entero. Declarando la primera semana de mayo como ‘vacaciones universales de la Tierra’, antes de que sea tarde. Ahora mismo, ya estamos viendo los beneficios en la fauna, flora y las aguas.



Miremos cómo se ha purificado el agua, y las plantas y los animales han vuelto a aparecer. Todos nos prepararemos de antemano para no tener una crisis de hambre.



Julio César Patiño Díaz

Bogotá

Congestiones carcelarias

Señor director:



Con base en el oportuno comentario editorial de este diario ‘Cárceles y pandemia’, podemos aseverar que en el caso de los centros carcelarios colombianos la situación del grave hacinamiento es una bomba de tiempo.



El Gobierno Nacional ha se había demorado en la expedición de una norma especial para descongestionar esos lugares de reclusión, donde ya se presentaron los primero casos, y que ojalá sea suficiente y de efectos rápidos porque las cárcel tienen un sobrecupo de unos 50.000 privados de la libertad.



Por otra parte, aún vemos congestiones de público en los sistemas de transporte. También se presentan notorias congestiones de público en determinadas oficinas del sistema bancario y en algunos centros comerciales y en barrios populares de todo el país. La solidaridad ciudadana es muy importante y demasiado sencilla, y consiste en permanecer en el lugar de residencia. La invitación es a pensar y acatar. Si nos cuidamos, en el mañana disfrutaremos nuestra existencia plenamente. Jorge Giraldo Acevedo

