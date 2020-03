Se cae un ícono histórico

Señor Director:



Aprovechando unos días soleados de vacaciones por la bella Paipa, tuve la oportunidad de acercarme a la ‘Casa de las seis ventanas’, localizada casi a un kilómetro de distancia del monumento a los Lanceros en el Pantano de Vargas, que en tiempos de la independencia fue la morada del señor José Antonio Díaz y también sirvió como campamento provisional de las tropas españolas del general José María Barreiro, días antes a la confrontación armada con las huestes bolivarianas.

Lamentablemente, el inmueble, ícono histórico, se encuentra en absoluto abandono. Si acaso, por suerte, se conservan las seis ventanas con las que se conoció desde siempre. Techos, paredes, pisos están destruidos. Y lo que más duele es constatar la negligencia, el desgreño administrativo de los entes culturales del orden nacional, departamental y municipal que la tienen así. Es urgente que alguien con un poco de patriotismo reconstruya la vieja casona, aprovechando el cascarón que de ella aún queda, pues en muy poco tiempo se derrumbará totalmente.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

No se cumple el autoaislamiento

¿Qué hacemos para defendernos del coronavirus, cuando las personas que llegan del exterior no cumplen el compromiso de aislarse 14 días y ponen en peligro a toda la ciudadanía, y nuestras autoridades no están en capacidad de ejercer el estricto control que la gravedad de la situación requiere? Creo que la única solución es que dejen de llegar aviones del exterior; a grandes males, grandes remedios.



María Ángela Ferro

Bogotá

No vale ahorrar

El uso de aguas grises, la rapidez en el lavado corporal y la utilización eficiente del preciado líquido para ayudar al planeta nos permitieron en casa reducir el consumo de tres a un metro cúbico bimensual.



Paradójicamente, en Bogotá no importa cuánta agua se ahorre, la indexación marrullera en la recolección de basura sube la tarifa mes a mes, y equivale al

60 % de la tarifa en este caso. ¿Dónde están las economías de escala prometidas con el nuevo esquema de recolección? ¿Dónde está la reducción de la tarifa para estrato 3 prometida por la administración pasada? El agua no es un recurso eterno, y sus exagerados subsidios contribuyen a la incuria ambiental colectiva. La EAAB pareciera castigar a quien la cuida.



Mayo Monroy

Por el pueblo venezolano

El drama de los venezolanos es más duro que el nuestro, sin duda. Allá, el sistema de salud hace agua, no hay suficientes medicinas ni elementos médicos para la atención de los pacientes. Y, seguramente, tampoco los alimentos para una cuarentena. Y con las fronteras cerradas, ellos estarán en una cárcel dura e incierta. Ojalá ese país lograra trabajar en conjunto por su pueblo, y ojalá el dictador Maduro se deje ayudar de las demás naciones. Es en las grandes crisis cuando debe aflorar la humanidad.



