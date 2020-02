La presencia del Estado

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Ante las cenizas’ (24-2-2020). Son preocupantes la situación de violencia en algunas zonas del país y el desafío de los grupos ilegales al Gobierno. Ahora las disidencias de las Farc obligaron a salir a 10 guardaparques de áreas protegidas.

El Estado, con todas las instituciones, inicialmente con la Fuerza Pública, debe recuperar estos territorios. Tiene que hacer presencia y proteger a los guardaparques, valientes personas que cumplen una vital labor. Es más, hay que fortalecer estos grupos, pues ya vemos que hay muchos intereses para acabar con nuestros recursos naturales. Hay que ver quién está detrás de muchos incendios, pues seguramente varios de ellos obedecen a la acción de manos criminales. Hay que ponerles freno a propósitos desaforados de apropiarse de las mejores tierras y al avance de la ganadería extensiva. Se necesitan resultados. Nada sacamos con sembrar millones de árboles si otros millones son incendiados. Las mafias no pueden seguir ganado la partida, pues además muchas de estas tierras terminan siendo cultivos ilícitos.

Hoy recuerdo una promesa de un político en campaña, hace años: “El Estado tiene que venir al campo, no es el campesino el que debe irse a la ciudad”. Pero nada que se cumple.



José Francisco Piñeres

Prestaciones a taxistas

Señor Director:



La exministra Clara López logró que a las empleadas domésticas, los administradores de fincas y sitios de recreo y los conductores se les pagaran las primas legales que disfrutan los asalariados en el país.



Este reconocimiento tuvo un altísimo impacto, dado el número de beneficiados, y más importante: se hizo justicia al incluir este grupo de la población en el decreto de ley.

Hoy en día, gracias a Uber, se le presenta al Gobierno el papayazo de reformar la situación de los taxistas, considerando que laboran 12 horas al día y no tienen prestaciones ni otros beneficios a los cuales podrían acceder.



En la actualidad, invertir en taxis es un buen negocio para los propietarios, ya que no tienen que absorber costos que cualquier emprendimiento debe tener en cuenta para permanecer en el tiempo. Hablamos todos los días de disminuir la brecha. Procedamos, entonces, a resolver el problema.



Gabriel Remolina Ordóñez

Sobre el ‘fracking’

Señor Director:



Inconcebible que sigan con miras a implantar el 'fracking' en nuestro país. No obstante todos los beneficios económicos que podría brindar, ¿no es más importante pensar en los posibles perjuicios que traería a las comunidades? Y no solo podría tener consecuencias ambientales, como son la deforestación, la contaminación de aguas y la inestabilidad del suelo, entre otras, sino que también puede traer riesgos en la salud para toda la población. Esto nos hace dudar si realmente se piensa en las comunidades vulneradas.



Países como Francia, Bulgaria, Alemania, España, Suiza y otros han prohibido esta forma de extracción, pensando en sus posibles repercusiones. ¿No debería esto alertarnos?



