Señor Director:



Espléndido el editorial ‘Urbi et orbi’ (28-03-2020) por la descripción del momento solemne, imponente y solitario de un plaza emblemática, por la extracción positiva del centro conceptual de las palabras papales, por la contextualización de su influencia y repercusión para alertar a los líderes del mundo, por la visión de la apertura ecuménica para que hagamos "nuestro juicio" universal, en fin, una síntesis precisa del mensaje. Felicitaciones.



Arcesio Ramírez Jaramillo

Bogotá

Que no se nos olvide

Señor Director:



Estos acontecimientos que vamos a recordar durante un largo tiempo nos han obligado a reconocer que personas vinculadas a la rama de la salud, en muchos casos, no están vinculados al trabajo de una forma digna, y que merecen ser tratados y valorados como profesionales, sin olvidar que están exponiendo sus vidas por salvar las nuestras; los hechos nos han obligado a pensar en los demás, a respetar las colas que se hacen al entrar al supermercado, al bus, al banco, al hospital; nos han obligado a dar un trato preferente al adulto mayor, algunos bancos han establecido horarios únicos de atención para estas personas; nos han obligado a reconocer a los aseadores(as), que diariamente nos encontramos y jamás habíamos tenido en cuenta.



El día que superemos esta crisis espero que todos sigamos reconociendo estas profesiones y oficios, recordando que ellos expusieron sus vidas para preservar las nuestras.



Luis Daniel Barragán Peña

Nos cambió la vida

Señor Director:



Cómo cambió la vida. Por ahora, y quien sabe por cuánto tiempo, el lugar más importante será el lugar de residencia. Las calles, los parques, los centros comerciales, los restaurantes, los gimnasios, los clubes y las fincas de recreo han pasado a un segundo plano. No se usan. Es curioso como la sociedad se ha equilibrado por lo bajo. Inclusive, en los hogares existen lugares que ya no se frecuentan: las zonas de recreo, el garaje, los clósets, etc. Para qué, si ya no se sacan los carros, ni se usa el vestuario tradicional, ni las joyas.



Desde la prehistoria, quizá nunca nos habíamos parecido tanto el uno al otro. Ahora prima el dialogo familiar, la oración en grupo, la ropa informal, participar en las labores de la casa, la lectura, oír música, ver televisión y los juegos de mesa.



Ahhh... y la naturaleza está feliz, su principal enemigo está confinado.



Mario Patino Morris

Nuestros vecinos y las fronteras

Señor Director:



No puede pasar desapercibida la situación de nuestros vecinos: Venezuela, Brasil, Ecuador o Panamá.



¿Cómo están trabajando para combatir el virus?, ¿Por qué no trabajamos en conjunto?, ¿Qué se está haciendo en las fronteras, cómo lo están afrontando los mandatarios locales en estas zonas?



