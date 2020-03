Con decreto o sin decreto, lo mejor es cuidarnos

Señor Director:



Con decreto o sin decreto, con simulacro o sin él, tenemos que obedecer ante la pandemia originada por el coronavirus chino, que cambió el orden mundial. La autoprotección es vital porque de esta dependen nuestra vida y la de los nuestros.

La realidad mundial nos demuestra una mortandad sin precedentes por la rapidez con que se propaga el virus. Los gobernadores y alcaldes de Colombia aún no se ponen de acuerdo con el presidente Iván Duque para manejar adecuadamente esta emergencia.

Las pandemias anteriores, como la peste bubónica o la gripa española, hace cien años, dejaron muertes, miseria y dolor. Pero no existían los antibióticos, la penicilina y demás medicamentos para atacarlas.



Ante este virus maldito no hay prevención, sino contención. Esta es la poderosa razón para aislarnos, lavarnos las manos de forma continua y acatar las medidas gubernamentales que a partir del viernes 20 de marzo a primera hora serán dadas por la alcaldesa Claudia López en el caso de Bogotá. Cuidémonos, que si nos contagiamos podríamos morir. Así de fácil.



Helena Manrique Romero

Bogotá

No olvidar el dengue

Señor Director:



Todos estamos centrados en el coronavirus, y están muy bien la gran preocupación y todas las medidas que se tomen, pero lamentablemente existe otra enfermedad como el dengue y que en regiones tropicales, tierra caliente, se propaga en forma grave por la picadura de mosquitos.



A esta también debemos darle la importancia del caso, ya que en regiones de la costa Caribe, Tolima, Huila y otras se están presentando muchas novedades por esta enfermedad. Según un reciente informe publicado en EL TIEMPO, la Secretaría de Salud del departamento declaró la emergencia sanitaria ante el brote de dengue en municipios del Huila que ha dejado, según datos oficiales, mucho más de 2.000 personas enfermas y 5 fallecidas.



Una de las más importantes maneras de evitar la propagación del dengue es evitar las aguas estancadas y mediante campañas de fumigación para eliminar los mosquitos y otros insectos. Ahí tienen los alcaldes otra gestión importante pendiente para ejecutar en favor de la comunidad en general.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Prudencia, por favor

Señor Director:



O somos muy disciplinados, o somos egoístas, o estamos muertos de miedo. O de todo un poco. Hay que tener cuidado y acatar todas las medidas. Pero lo que he visto –gente llenado los carros del mercado a más no poder, filas en las famas y supermercados y para comprar en abundancia– es exagerado.



El Gobierno Nacional garantiza abastecimiento, y nos dicen que podremos salir a comprar. Claro, sin tumultos. Pero, por desgracia, estas son las consecuencias de una situación que jamás nos había tocado vivir, e iremos aprendiendo. Ojalá todo esto no sea para mucha comida perdida, que para muchos escasea o no hay. Prudencia, por favor.



Lucila González de M.

Bogotá