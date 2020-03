Atacar el desempleo

Señor Director:



Las cifras del desempleo en el país reflejan el problema número uno que debe enfrentar el Gobierno, debido al impacto en las finanzas y al desespero de miles de familias que no perciben mejoras en su nivel de vida. La solución solo se puede empezar a dar con la celebración de un pacto entre el sector privado y el Gobierno, como lo señala el nuevo ministro del Trabajo.

Los gremios, los empresarios y el Gobierno deben empezar a trabajar al respecto y dejar de lado el cuento de que tenemos un crecimiento de la economía superior al de nuestros vecinos, que se nos recalca a diario. Resolver el problema requiere audacia, llamar las cosas por su nombre y reconocer que la apertura económica iniciada en el gobierno del presidente Gaviria no logró su cometido. Hoy en día somos un país más cerrado que hace 30 años, y muy poco competitivo. Se requieren decisión política y reformas estructurales drásticas para avanzar.



Gabriel Remolina Ordóñez

La vía San Gil-Bucaramanga

Señor Director:



A ver si ahora sí nuestros gobernadores y alcaldes ponen la mira hacia las vías que intercomunican las ciudades y los pueblos de Santander. Por el olvido y abandono, inclusive desde el Gobierno central, sobrevienen los derrumbes; los represamientos de quebradas que explotan al final, que inundan y arrastran con todo lo que encuentran a su paso. Y desde los escritorios, en la capital se limitan a remendar el hecho, que muy seguramente se repetirá dentro de poco tiempo. Hace nada se reventó otra quebrada arriba del Pescadero, y la doble calzada o la vía de retorno no se les ocurre; mucho menos, los puentes viaducto que esta vía arteria San Gil-Bucaramanga está pidiendo a gritos.



Fabio A. Ribero Uribe

Socorro, Santander

8 de marzo

Señor Director:



Hoy quiero recordar a la sociedad que a cuatro días de celebrarse el Día de la Mujer en Colombia, a nosotras nos están matando y que, según las estadísticas, América Latina está sumergida en una guerra constante en la que el género femenino es convertido en un rival obligado. Este 8 de marzo levantemos nuestras voces. Desde nuestros hogares se debe obrar bien, respetando a las mujeres no por el hecho de serlo, sino porque, al igual que cualquier ser humano, tenemos derecho a la vida y a la dignidad. Este día tiene que ser un momento para reflexionar y conmemorar las cantidades de muertes de seres mágicos que han perdido la vida en esta lucha de género, en la que a las mujeres son asesinadas porque sí.



Danna Flórez

Inquietante precedente

Señor Director:



La JEP dio amnistía a Marilú Rodríguez, la ‘Mata Hari’ de las Farc, por considerar “ataque válido” el atentado a la Escuela Superior de Guerra en 2006.

En este punto, es injusto que en una posible negociación con la guerrilla del Eln se aplique esto mismo al atentado contra la Escuela General Santander del 2019, teniendo en cuenta la magnitud de este suceso que cobró la vida de muchos jóvenes inocentes, que no estaban preparados ni capacitados para reaccionar ante semejante ataque.



