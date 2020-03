El lavado de manos

Señor Director:



Difícilmente el Gobierno colombiano decidirá adoptar las medidas extremas que ya se están cumpliendo en Europa, Estados Unidos y China, y que buscan controlar el coronavirus.

Alemania, Italia, España, Estados Unidos y China han implantado la restricción de salir de sus casas a millones de personas, buscando evitar el contagio. Se impuso la obligación del trabajo en casa, que con el uso de las nuevas tecnologías, además de dar magníficos resultados, significa un gran ahorro para las familias.



Tal vez los empresarios en Colombia adopten la medida para bien de la salud y del bolsillo de los trabajadores.



Luis Manuel Rivas Parra

Bogotá



* * * *



Señor Director:



El lavado de las manos que se está recomendando para evitar el contagio del coronavirus debe ir acompañado de una inspección rigurosa de cientos de pequeños mercados o tiendas sin servicio de lavamanos ni jabón, que permiten la manipulación antihigiénica de frutas y verduras por los empleados, quienes permanecen todo el tiempo utilizando las manos en diversas actividades y, como cualquier humano, también concurren a los servicios sanitarios, constituyéndose en caldo de cultivo de virus, bacterias, etc.



Ojalá que para tales inspecciones se destinen funcionarios honestos, pues diariamente vemos expendios de comida sin mínimos requisitos de limpieza, fruto, seguramente, de la venalidad de funcionarios visitadores.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Bogotá

Recuperar la 7.ª

Señor Director:



Acertada, oportuna y real la apreciación que manifestó el editorial de este diario (5-3-2020) en relación con la carrera 7.ª, al comentar la finalización de la fase II del proyecto de peatonalización de esta vía entre las calles 13 y 26.



A pesar de la demora y la inexplicable actitud de la pasada administración de no corregir la lamentable utilización de la vía por sus ocupantes, que la convirtieron en un auténtico mercado persa y la volvieron insegura, su terminación es un logro. La ciudadanía espera que la administración de Claudia López, que ha tenido buen comienzo, busque una solución inmediata, justa y razonable para que la carrera 7.ª recupere su prestigio de ser la vía insignia de la capital.



Francisco Rojas Malagón

Buen manejo de basuras

Señor Director:



En primer lugar, estoy plenamente de acuerdo con una frase del ingenio popular: ‘No te pido que recojas la basura, te ruego que no la tires’. Teniendo en cuenta el grado de contaminación, desaseo y las continuas inundaciones, propongo que en todos los establecimientos educativos, empresas, asociaciones y en los hogares se enseñen los beneficios que resultan de no arrojar basura en las calles u otros lugares públicos. Esto es muy importante para la vida en sociedad, pues si todos nos abstenemos de arrojar papeles y otros elementos a las calles, evitaremos la contaminación visual, el desaseo y se eliminarán las inundaciones. En resumen, el buen tratamiento de la basura nos traerá beneficio general.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, HuilaEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co