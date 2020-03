Ante la nueva realidad

Señor Director:



La pandemia del covid-19 nos da la oportunidad de adoptar procesos de ‘adaptación’, desarrollando conductas compensatorias ante los retos. Qué mejor oportunidad para que el Estado, el sector privado, el académico y el sistema de salud se reinventen en la era de las redes virtuales.

No tiene sentido asistir a una cátedra presencial, realizar trabajos administrativos en oficinas o ir a bancos, a consultas médicas de baja y mediana complejidad, y menos aún hacer trámites públicos, atiborrando los sistemas de movilidad, los espacios y edificios públicos e incrementando así la huella de carbono.



Pueden surgir nuevas economías fundamentadas en la solidaridad, los servicios, la asesoría técnica y la autosostenibilidad ambiental y alimentaria.



Carlos H. Quintero B.

De la recomendación a la escasez

Señor Director:



Mi esposa y yo tenemos cerca de 80 años. En las presentaciones que hemos escuchado estos días del presidente y las autoridades sanitarias se nos pide salir a la calle con tapabocas y lavarnos las manos con gel desinfectante cuando no estamos en casa. Acabo de recorrer las farmacias del barrio La Carolina (Colsubsidio, Farmatodo, Cafam y Olímpica), y en ninguna venden ni mascarillas ni geles.

Otros productos recomendados, como alcohol o guantes, también escasean. Así mismo, hemos escuchado a amigos médicos decir que en los hospitales no hay suficientes respiradores mecánicos ni equipos de protección para los profesionales de la salud.



Solo quiero pedir a nuestros dirigentes, empezando por el Presidente, que consideren cómo nos sentimos con la situación que vivimos.



Juan Manuel de Castells

Bogotá

Centenario de Manuel Zapata Olivella

Señor Director:



Este 20 de marzo se comenzará a celebrar el centenario de ese gran escritor de las letras del Caribe, como lo ha sido el eminente médico, antropólogo y periodista cultural Manuel Zapata Olivella, nacido en 1920, hace 100 años, en el caribeño municipio cordobés de Santa Cruz de Lorica.



Las obras literarias de Zapata Olivella se cuentan por decenas: 'Chambacú, corral de negros', 'En Chimá nace un santo', 'Changó el gran putas' y otras. Muchas de ellas han sido traducidas al francés y otros idiomas.



Creador de la Fundación de Investigaciones Folclóricas, Zapata se propuso profundizar sobre nuestro folclor de los litorales Caribe y Pacífico.



Desde 1954, con la creación del grupo Los gaiteros de San Jacinto, de Toño Fernández, tomó, con su hermana Delia, la jefatura del conjunto y venciendo muchas dificultades los llevó a una gira triunfal que cubrió países de Europa y Asia.



Recordando la China de Mao Tse-Tung escribió el cuento China 6 a. m., testimonio de esa visita. Saludamos este centenario con un merecido homenaje al maestro, orgullo de nuestra literatura caribeña.



