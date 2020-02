No se comprometen

Señor Director:



Sobre su acertado editorial del pasado 24 de febrero en el que considera que el Congreso, al evitar discutir y legislar sobre temas polémicos como el aborto, la eutanasia y otros asuntos sensibles, le causa un grave daño estructural a la democracia, opino que no solo priva al país de las leyes que urgentemente viene clamando, sino que también empuja a la Corte Constitucional a asumir, en la práctica, potestades gubernamentales y legislativas que solo puede conferir democráticamente el pueblo en las urnas. Qué pesar que el miedo a la pérdida de votos sea más fuerte que el cumplimiento del deber. He ahí una de nuestras instituciones más desprestigiadas. Y continuará igual o peor si no elegimos a los más honestos y a los más capaces.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Escasez de donantes

Señor Director:



La falta de donantes de órganos es uno de los problemas a los que se ha enfrentado Colombia últimamente. Una de las medidas que buscan superar esta problemática es la Ley 1805, instaurada el 4 de agosto de 2016. En ella se expresa que todos los colombianos se convierten en potenciales donantes de órganos una vez fallezcan y que de no estar de acuerdo, deben dejar un documento escrito en el que aclaren su posición. Una vez redactado el documento deben autenticarlo ante un notario y radicarlo ante el Instituto Nacional de Salud (INS).



Aunque la medida ayudó de cierta manera a superar el problema, no fue del todo efectiva. Para los pacientes, las largas esperas para recibir un órgano continúan. Según datos del periódico ADN, en Colombia el índice de donantes es de 8,4 personas por cada mil, mientras que en España la cifra es de 48 por cada mil. Señor Director, se debe acompañar la iniciativa de campañas que incentiven la donación de riñones en vida.



Paula Johanna Muñoz Ospina

La naturaleza pasa cuenta de cobro

Señor Director:



Con la llegada de las primeras lluvias del año observamos estragos en carreteras, derrumbes, quebradas y ríos desbordados llevándose todo lo que encuentran a su paso; muertes, personas desaparecidas, viviendas destechadas, familias enteras afectadas por las inundaciones de casas, sótanos, locales comerciales. Y en grandes ciudades, las calles convertidas en ríos, etc.



Qué tarde nos acordamos de no haber respetado la naturaleza, de afectar el medioambiente, de no atender los llamados de los ambientalistas. Hoy, esta naturaleza nos pasa cuenta de cobro. Por ahora, solo nos queda pagarla por cuotas y, desde ya, rezar por que se aplaquen las lluvias.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Queja sobre Medimás

Señor Director:



Que por este medio nos escuchen a las víctimas por afiliación a Medimás, la peor EPS del momento. Soy paciente hipertenso, y parece que llamar allí es motivarnos un paro cardíaco, pues lo tienen a uno media hora con una grabación que dice que no creamos que los van a liquidar y otro resto de mentiras. A los 35 minutos contestan para decir que no hay agenda en el servicio solicitado. Así es mejor la liquidación de esta EPS.



Fidel Vanegas CantorEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co