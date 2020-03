¿Vidas o economía?

Señor Director:



Nos deja perplejos que el partido republicano de Trump haya decidido favorecer la economía por encima de la salud sacrificando las vidas humanas que sea necesario. El gobernador de Texas propone incluso que la gente de mayor edad acepte sacrificar sus vidas por los intereses de la economía. En Estados Unidos se conoce al partido republicano como el partido de Dios y a su unión con las Iglesias cristianas evangélicas como la derecha cristiana. Lo que nos demuestran ahora es que su pretendido cristianismo y su pretendida defensa de la vida no eran más que un encubrimiento de los intereses egoístas de las grandes empresas que apoyan a este partido.



Juan Manuel de Castells

Bogotá

Héroes anónimos de la salud

Señor Director:



El pasado miércoles 18 de marzo en el hospital Manuela Beltrán de El Socorro (Santander), un hospital de tercer nivel y mediana complejidad, un grupo de galenos, enfermeras del pabellón de urgencias y de la UCI, a cargo del doctor José Fernando Sanguino Leal, salvaron mi vida después de sufrir, en la vereda de El Líbano, un paro cardíaco.



Gracias al profesionalismo y entrega de estos profesionales de la salud que luchan casi que en el olvido como verdaderos héroes anónimos, pude ser remitido, una vez estabilizado, en ambulancia, con acompañamiento médico a la Clínica Cardioinfantil en Bogotá, donde me implantaron un marcapasos.



Cabe resaltar que este hospital es el único que opera en la región sur de Santander ante el olvido gubernamental de atención a los hospitales de Barbosa y San Gil.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Un reconocimiento

Señor Director:



En estos días tenemos que agradecer a mucha gente su esfuerzo por nuestra comodidad. Por ejemplo a las personas que hacen posible que cada día tengamos el periódico en físico debajo de la puerta. Me refiero a los que trabajan en la planta de los diarios. Gracias.



Elsa Colmenares Durán

Bogotá

Otro problema que sale a relucir

Señor Director:



Hago parte del grupo de ciudadanos que debe estar confinado hasta el 31 de mayo del 2020. Recordaba que cuando cursaba la primaria, se nos repetía continuamente que nuestro país estaba bañado por dos océanos y que en nuestro territorio teníamos una zona (lo interpretábamos como un lote grande) denominada Llanos orientales, que podría ser la despensa alimentaria no solo del país, sino de Latinoamérica).



Durante los primeros cuatro días de confinamiento, el país se sorprendía por el hecho que los informales y los ancianos que no tenían pensión en un gran porcentaje no tenían qué comer. Este episodio, vergonzoso por decir lo menos, exige que el problema de tierras empiece a resolverse en serio.



Las exportaciones de productos agrícolas, el desempleo, y hasta el hacinamiento en las cárceles utilizando el concurso de los internos en tareas productivas serían parte de la solución. El futuro luce promisorio.

Gabriel Remolina Ordóñez