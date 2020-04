Reprogramar las citas

Señor Director:



Ante la crisis de salubridad que estamos pasando con el covid-19, las EPS con sus respectivas IPS, tanto en Bogotá como en el resto del país, han venido cancelando las citas médicas que se tenían programadas a partir del mes de marzo de 2020 en adelante y que se habían agendado meses atrás, en especial las correspondientes con especialistas, que son las más difíciles de conseguir por la falta de los mismos en Colombia.

Teniendo en cuenta que la atención médica debe normalizarse paulatinamente, una vez el Gobierno levante poco a poco las restricciones de aislamiento, esperamos que las diferentes entidades de salud reprogramen las citas con los especialistas que fueron canceladas y no pongan a sus usuarios a volver a empezar la tortura de conseguirlas.



Esta emergencia sanitaria, que tardará meses en desaparecer, amerita el uso de la tecnología, como la telemedicina, evitando la presencia de los pacientes en los consultorios y de esta manera darles continuidad al control médico y a la formulación, situación que algunos casos nos puede prevenir más adelante de utilizar las unidades de urgencias.



Jorge E.Prieto C.

¿Cuándo habrá justicia?

Señor Director:



¿Cuándo castigaremos a los malandros, tildados con la otra epidemia de la corrupción; tanto daño le hacen al país, acabando con lo poco que se le da al vulnerado por el covid-19 y poniendo la imagen del país muy mal ante la comunidad internacional? ¿Cuándo lograremos justicia de verdad sobre esos vagabundos que se valen de las circunstancias por las que atravesamos para robarse las ayudas descaradamente? ¿Dónde están los correctivos? Necesitamos efectividad.



Tito Rovira

Mejorar las vías

Señor Director:



Ojalá la alcaldesa de la capital acoja la idea sugerida por varios lectores de EL TIEMPO de aprovechar la actual descongestión vehicular por la cuarentena para arreglar las vías de Bogotá, empezando por las avenidas y arterias peligrosamente deterioradas. El impuesto de vehículos debería destinarse exclusivamente a su permanente mantenimiento. En este coyuntural momento, y con los debidos protocolos de protección, generaría empleo a mucha gente, hoy angustiosamente necesitada. Por la seguridad de todos, para andar a pie, en bicicleta, moto, o carro de servicio público o particular, se necesitan buenas y confiables vías.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Las clases virtuales

Señor Director:



Nunca logré entender los motivos que llevaron a ciertos colegios del país a suspender las clases de manera virtual, cuando los pronósticos hechos por expertos indicaban que mientras no haya vacuna las posibilidades de reinfección se harían prácticamente inevitables. Si eso no ocurre en lo que falta del año (una vacuna), como se prevé, significa que la medida tomada fue errática y una absoluta pérdida de tiempo. Sobre todo porque la otra opción que quedaba, tratándose de un evento frecuente y masivo, era la cancelación del año escolar para evitar riesgos. Wadid Arana D



