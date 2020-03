Sobre una caricatura

Señor director:



El humor tiene un papel muy importante en la sociedad. Casi que nos atrevemos a decir que el buen humor fortalece nuestro sistema inmune. En los momentos de crisis, el humor es más importante que nunca.

Sin embargo, la caricatura de Matador en su edición de ayer no produce ese efecto deseable. Genera indignación y tristeza. No se compadece con los esfuerzos que el Gobierno y los que estamos en el frente de la salud hacemos todos los días por brindar un mejor servicio. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero trabajamos de corazón y con decisión por hacerlo todos los días. En Colombia prestamos más de 800 millones de atenciones de salud en un año. ¡Eso son 16 atenciones por colombiano!



Creemos que Colombia está mejor preparada que países comparables para enfrentar el covid-19, gracias, justamente, al trabajo coordinado entre las autoridades, las EPS, las entidades prestadoras y los trabajadores de la salud, a lo cual se suma la disciplina de todos los residentes en el cumplimiento de las recomendaciones. La caricatura, basada en el estereotipo y el prejuicio, no produce sonrisa alguna y, al minar esa confianza pública, hace daño.



Nuestro llamado, desde las EPS, es a que trabajemos unidos por salir de esta crisis que presenta el covid-19.



Gustavo Morales

Presidente Ejecutivo

Acemi

Control en TransMilenio

Señor director:



Se habla de medidas y más medidas para prevenir el coronavirus: que no haya fútbol, ni reuniones, ni aglomeraciones mayores de 500 personas, pero qué se dice de la ‘bomba’ de TransMilenio, sobre cómo se viaja ahí. Es un transporte ‘a full’, casi a toda hora, en el que se viaja cara a cara todo el tiempo y no falta quien estornude. Eso es mucho peor que estar en una reunión de miles de personas.



Debe haber un control ahí en el lugar, o que el conductor vea cuando deje de recoger más personas. Y como por obligación tienen que parar, debe haber la manera de evitar que se suban más, como no para en su ubicación y hacerlo enseguida, donde se entiende que nadie sube, pues no está indicando su ruta. Pero, por favor, hay que controlar este medio masivo.



Alfonso Ramírez

Los jóvenes y las instituciones

Señor director:



En las últimas semanas, los partidos políticos asisten a retiros espirituales para autoevaluarse y definir el camino por seguir en las próximas elecciones presidenciales.



Las encuestas sobre la visión de los jóvenes ante la situación actual reflejan su distanciamiento de la clase política y el actual gobierno. Se manifiestan los jóvenes utilizando palabras como ‘desesperanza’, ‘ira’, ‘miedo’, ‘asco’ y ‘cero credibilidad’ sobre las instituciones y la clase política.



No sé si durante dichos retiros se profundizará sobre este asunto, o será ignorado. Pero no se equivoquen, los jóvenes tienen el mayor caudal votante en las próximas elecciones. El coronavirus político está vigente. La vacuna está en la no polarización, el respeto por los electores y crear bienestar, que es su razón de ser, señores políticos.



Gabriel Remolina Ordóñez

