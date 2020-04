Las amenazas a los médicos

Señor director:



‘Doctor, si no se va matamos a su esposa e hijos’. Esta amenaza de muerte reza en un cartel en un conjunto residencial en Bogotá. Hay que apresar a estas personas porque del dicho al hecho –hoy– hay poco trecho. Y ubicar a los asesinos potenciales que quieren acabar con los profesionales de la salud, incluyendo enfermeras.

¿Sería posible, además, que el rifirrafe entre la alcaldesa Claudia López y el Gobierno cesara en el afán de protagonismo inútil que están presentando día a día?

La alcaldesa tiene que responder por ocho millones de personas en Bogotá, pero el Presidente debe hacerlo por casi cincuenta millones de colombianos. ¿Y? El ‘egovirus’ no puede ser superior a la pandemia. Y castigo ejemplar para los ciudadanos que amenazan a los médicos.



Helena Manrique Romero

Sobre médicos residentes

Señor director:



Me refiero a la columna de Germán Vargas Lleras del pasado domingo 19 de abril, en la cual muy acertadamente analiza la decisión que ha de tomarse el próximo 27 de abril sobre la cuarentena y, además, toca la situación del sector salud y sus funcionarios, que llevan más de 20 años de explotación por la llamada tercerización y las EPS, nunca puntuales en el pago de estos funcionarios. Tengo una duda con la

P. D. En alusión a los médicos residentes, el Congreso no necesita volver a legislar, más bien debe velar por la aplicación de la Ley 1917 de 2018, debidamente sancionada y que crea una remuneración para este personal en formación.



Catalina Ardila

La pandemia en África

Señor director:



Como repite con frecuencia el papa Francisco, nuestra sociedad global tiene enormes ventajas, pero corre el riesgo de globalizar también la indiferencia. El caso de África, en muchos de cuyos países se encuentra una población extremadamente vulnerable, debe preocuparnos. En África nos encontramos con muchos Estados fallidos, con una situación de gran pobreza material, hasta el punto de que escasean bienes básicos como el agua o el jabón, y con los problemas añadidos de la violencia extremista que asola muchos de sus territorios.



Otros lugares ven con temor cómo comienza a caer en picada el turismo, su fuente principal de recursos.



José Morales Martín

Palafrugell, Girona (España)

El humor inteligente

Señor director:



En estos días de incertidumbre, cuando peligran la salud y la economía del mundo entero, recurrir al humor suele ser un paliativo que mitiga de alguna manera el peso de las preocupaciones. Como homenaje a ese gran humorista, actor y músico que fue Marcos Mundstock, integrante del genial grupo argentino Les Luthiers, que lamentablemente dejó este mundo el miércoles 22, sugiero que volvamos a sintonizarnos con ellos a través de las posibilidades que nos ofrece la tecnología.



Todos los aplausos para él, y nuestro agradecimiento porque la risa es salud y expulsa de nuestro organismo la energía negativa. Gracias por siempre, Marcos Mundstock. Haydée A. Chiapero B.