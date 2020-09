El salvavidas a Avianca

Señor director:



Tal como lo dijo Mauricio Vargas: salvar a Avianca no es regalarle el dinero, igualmente lo dijo ayer José Manuel Acevedo, quien no niega las fallas de la empresa, pero reconoce la necesidad de que esta aerolínea funcione por el bien de los miles de empleados y personas que trabajan en hotelería y en el transporte, quienes se benefician con su operación, adicional a la millonaria suma de impuestos que paga esta compañía.

Vale recordar que el Gobierno no ha dejado de lado otras necesidades como salvar a otras empresas, pues ha destinado 7 billones de pesos para su recuperación con créditos blandos y, así mismo, ha dado auxilios a los más necesitados. Como bien dice el columnista Acevedo, hay que dejar el populismo y ver como ejemplo a más de 39 países que han lanzado salvavidas a las líneas aéreas. Es momento de salvar el país trabajando todos juntos.Julio César Patiño Díaz

El regreso de la hípica

Me pareció oportuna la carta del señor Orlando Forero sobre el regreso de la hípica. Este es un renglón que mueve mucha economía a su alrededor. Hace años era la atracción dominical, junto con el fútbol. En el centro de Bogotá los selladeros permanecían llenos, los periódicos dedicaban páginas enteras, y había revistas especializadas.



En general, hay miles de empleos en torno a la hípica y a los hermosos caballos. Ahora que vienen siendo reemplazados hasta en el campo por las motos, estos animales recobrarían su protagonismo.



En estos tiempos, cuando se necesita reactivar el país, la hípica ayudaría mucho y traería distracción.Dagoberto Castaño Paredes

Un acto de grandeza de los expresidentes

En los años cincuenta, la violencia desaforada, producto de la polarización entre liberales y conservadores, cobró la vida de cientos de miles de compatriotas. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, enemigos políticos acérrimos, lograron un pacto que terminó en el Frente Nacional, el cual pacificó el país. Me parece que en el actual momento, el pueblo debe exigir a los expresidentes un acto de grandeza y que trabajen para lograr el desmonte de la polarización. No hay derecho a soportar la pandemia y, adicionalmente, mirar cómo el país va directo a un abismo. Se habla de conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Estamos a tiempo, y pidamos que las clases de historia vuelvan a la educación primaria.Gabriel Remolina Ordóñez

No es hora de relajarnos

Creo que hay esperanza en nuestro país de que pronto cese la horrible noche. Para los que necesitan salir a la calle, la disciplina social es clave, y para los que no, hay que seguir aguantando. Las series y los libros son de gran ayuda. Y seguramente habrá un parque cerca, una zona verde. Lo fundamental es cumplir todas las medidas de bioseguridad y que también lo haga el entorno familiar. Es lo más seguro. En todo caso, tratemos de no relajarnos, pues ya hemos recorrido un largo trecho.Carmen Rosa Novoa

