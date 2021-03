Vacunas por los privados

Señor director:



En referencia a su editorial ‘La valiosa contribución’ (7-2-2021), el interés de las empresas por comprar vacunas para sus empleados contribuye de forma extraordinaria a la solución del problema de la inmunización de los colombianos. Esto lleva a la disminución del contagio y permite que se active de forma efectiva la actividad laboral, represada por la pandemia.

Preocupa que el Gobierno no avale rápidamente su ejecución y que las empresas que están interesadas en hacerlo tengan que someterse a la burocracia de siempre. Debe permitirse cuanto antes la negociación con las farmacéuticas para, como lo dice en su editorial, “alcanzar con más velocidad la universalidad de la inmunización”.

En cuanto a la estrategia de aporte al esquema público, que deberían hacer por permitirles la compra de las vacunas, es excesivo decir que por cada una se aporte otra al sistema, porque suena a castigo por querer beneficiar a sus empleados. Podría negociarse un porcentaje que no afecte las finanzas de la empresa.Amparo Ardila

Nueva masacre

Señor director:



Otra masacre. Estas no se detienen, aquí y allá. Esta vez, en el Catatumbo, una zona donde las bandas criminales y la guerrilla del Eln o las disidencias de las Farc se disputan el territorio, que en concreto es la pelea por el negocio del narcotráfico.

Lo que debe llamar la atención es que están matando a los jóvenes. Y es ahí donde las autoridades tienen que ver las motivaciones. En muchos casos puede ser por la negativa de los muchachos campesinos a formar parte de las redes criminales. Eso pone sobre el terreno la queja de que es la falta de presencia del Estado, como reiteradamente se dice. No dejen a las comunidades solas, en especial en las zonas rojas. Cada día son más frecuentes, dolorosas y tristes estas noticias.José Francisco Piñeres

Atender a los desamparados

Señor director:



Vuelvo a referirme al compromiso que tenemos con los habitantes de la calle. Ellos merecen nuestra atención, son seres humanos que, por sus condiciones, están totalmente desprotegidos y pueden ser presa fácil del contagio de toda clase de males. Con mayor razón, la pandemia avanza sin parar. Esto hace que sean un vehículo que acelere el contagio general. Una entidad estatal o las entidades económicas podrían fundar un hotel-clínica para darles atención médica y, al mismo tiempo, un refugio en donde se diera alimentación y dormitorio. Allí se les dictarían charlas para motivarlos a dejar las calles y que vuelvan a su familia. Espero que este llamado encuentre eco y se haga realidad. Recordemos que son seres humanos, no les demos la espalda.Carlos Alberto Cabra Rey

El ejemplo del Papa

Señor director:



Me parece muy valiente el papa Francisco y, además, de una fortaleza como de la mano de Dios. En este último viaje a Irak ha demostrado que es un ser excepcional. Qué vitalidad a los 84 años, qué brillante y qué ejemplo en la búsqueda de la paz y el entendimiento. Ojalá sea escuchado. Y ojalá muchos tomen sus enseñanzas.Carmen Rosas Novoa

