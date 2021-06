Exponer los trofeos deportivos

Señor director:



El Museo Nacional, emblema de nuestras glorias y culturas diversas, ha reabierto sus puertas al público, que busca en él rastros de nuestra historia. Y qué mejor que sentirse partícipe de muchos de los logros recientes que aún resuenan entre nosotros.

Un gran ejemplo de pertenencia sería dedicar un área nueva donde el visitante pueda vanagloriarse de aquellos trofeos de nuestros deportistas en diversas disciplinas. Cada triunfador guarda en un altar en sus hogares sus medallas olímpicas (Mariana Pajón, Caterine Ibargüen, entre otros); los grandes trofeos, como las copas de Nairo Quintana, Egan Bernal, Lucho Herrera, o la de Mónaco, en la Fórmula 1, de Juan Pablo Montoya, etc. Gran labor harían Mincultura y Mindeporte para que nuestros ídolos presten sus preseas al museo y que donde se ubiquen se complementen armónicamente con fotos y una breve historia de su logro. Seguro que la muestra será grande y la afluencia de interesados, muy amplia; el orgullo patrio nos impulsa.Lope Flórez Quirós

Campesino olvidado

Acaba de pasar el Día del Campesino sin pena ni gloria, como indicativo de lo que es el campo en la mente de los dirigentes y, en general, de los gobernantes de todo nivel. Triste, cuando el campo es el que ha sacado la cara en estas épocas tan duras enviándonos, contra todas las dificultades, incluso contra bloqueos de vías, los productos que llegan a nuestra mesa. No vi pronunciamientos de gratitud. El campo colombiano es clave para la paz, la economía y el empleo. ¿Por qué tanto olvido?Ángel María Aguilar

La responsabilidad del autocuidado

Cuando una autoridad competente decide suspender las restricciones que ella misma estableció para disminuir o evitar el contagio de covid-19, tácitamente les está diciendo a sus gobernados que es necesario reactivar la economía y, por ende, salvaguardar el empleo, la estabilidad de la empresas y el ingreso familiar. Además, que cada persona debe y tiene la obligación de preservar su salud, su vida y la de su familia, para lo cual la ciencia le ha proporcionado protocolos que es bueno recordar: 1) Usar adecuadamente la mascarilla, 2) hacer frecuentemente el lavado de manos y 3) conservar una distancia prudente y suficiente para evitar el contagio o contagiar a los demás, para lo cual es conveniente retirarnos de lugares en donde se presenten aglomeraciones.Alfonso Herrera Duque

Ideas sobre el reciclaje

Se habla y se reglamenta mucho sobre el reciclaje, pero de aquello, muy poco. Por eso vale destacar la propuesta de don Campo Elías Lizarazo, en espacio, de la recolección clasificada por días: un día, lo reutilizable; otro, lo orgánico, y otro, lo destinado a rellenos. Del mismo modo se deben prohibir los llamados chute para arrojar los desechos en conjuntos residenciales, pues estos no ayudan al reciclaje, más bien fomentan el desorden y el peligro de incendios, como ya ocurrió en Bogotá. Agradecemos la atención de las facultades de Arquitectura.Fidel Vanegas Cantor

