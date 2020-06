Una presión indebida

Señor director:



Es desconcertante la exagerada demostración de respaldo al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, encabezada por Proantioquia, sobre la decisión de la Fiscalía de dictarle medida de aseguramiento. Se dice que se trata de unos hechos ocurridos hace quince años y que solo ahora los sacan a la luz pública con fines torticeros. Mientras esos hechos no prescriban, la Fiscalía está en su pleno derecho de actuar con base en las evidencias encontradas. La Fiscalía actual no es responsable del engavetamiento del proceso por las anteriores.

Según lo que se conoce, el gobernador incurrió en varios delitos, cometidos solo 4 días antes de abandonar el cargo, lo cual lo hace más sospechoso. ¿Cuál era el afán de adicionar el contrato con 16.000 millones, sin tener estudios y diseños que soporten la adición? ¿Qué pasó con los $ 1.500 millones que, dice la Fiscalía, se le entregaron al contratista sin el lleno de los requisitos legales? Son solo un par de interrogantes que el gobernador debe explicar, así sea quince años después de ocurridos los hechos.



La presión de Proantioquia es indebida, y la Fiscalía no puede caer en el juego de ceder para darle gusto a la galería. ¿En qué queda la credibilidad de Proantioquia si al gobernador lo vencen en juicio?Gilberto Rico

Ayuda a venezolanos

Duele y conmueve la situación del grupo de venezolanos en la autopista Norte en Bogotá. Duele por todo, por las necesidades que están pasando y porque allí hay menores y mujeres embarazadas. Esta situación se desprende del régimen de Maduro, que durante largos años ha atropellado al pueblo y acabado con ese país.



Ahora, con el coronavirus se les ha complicado la situación a quienes emigraron a Colombia. Lo doloroso es que en su propio país comienzan a ser rechazados. Este es un problema humano que el Gobierno Nacional y el Distrital, aun con las necesidades que vivimos, deben afrontar. Hay que aliviarles la situación, hay que ofrecerles una luz de esperanza.Lucila González de M.

El desarrollo del país está en el campo

Hoy quiero hacer un homenaje a nuestros labriegos, a quienes serví durante 30 años en el malogrado Incora y otros programas de agro.



¿Hasta cuándo tendrán que sufrir la inequidad y el olvido? Somos un país con gran potencial agrícola, pero se privilegian las importaciones, en menoscabo de nuestros productos agrícolas exportables. Como consecuencia, hay gran desequilibrio en la balanza comercial. No hay programas integrales para favorecer a los campesinos desde la planeación, siembra, desarrollo del cultivo, cosecha, industrialización y mercadeo. ¿Cuándo son escuchados para favorecer sus justas demandas?



La clave del desarrollo del país está en el campo, dándoles prioridad a ellos, a sus hijos, optimizando sus talentos y a sus esforzadas mujeres, que nunca descansan. ¿Y todavía preguntamos por la razón del éxodo a los centros urbanos? Este es un testimonio y una plegaria para que algún día las cosas cambien.Campo Elías Ardila Cardozo

