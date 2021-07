Recomendaciones de la CIDH

Señor director:



Me parece una intromisión y extralimitación de la CIDH recomendar al Gobierno Nacional que la Policía se separe del Ministerio de Defensa, por una parte, y que hay que admitir un “cierto grado de perturbación del orden social” en las protestas pacíficas, por otra. Lo primero, porque es invadir el orden constitucional del país siendo esa comisión un organismo meramente subsidiario. Y lo segundo, porque es admitir, contradictoriamente, que las protestas pacíficas dejen de serlo.

La CIDH deja ver, así, su claro sesgo ideológico, su arrogancia con el orden jurídico de los países miembros y su debilidad conceptual en derecho. Bien por el presidente Duque al no admitir estas ‘recomendaciones’ indebidas.Juan Guillermo Durán Mantilla

Un protagonista del 20 de julio

Señor director:



Estamos en el mes de la independencia nacional y hay que recordar a los entusiastas protagonistas de lo ocurrido el 20 de julio en las calles bogotanas. El nombre de casi todos está en la memoria ciudadana, excepto el de un joven sacerdote, ordenado en Tunja, filósofo, abogado, rector rosarista y canónigo de billete largo en la catedral bogotana.



Varios historiadores piensan que, al fracasar la insurgencia en las provincias de la Nueva Granada, los patriotas se reunían con el pretexto de asistir a charlas literarias, y en ellas perfeccionaron el libreto para el suceso capitalino, que se cumplió al pie de la letra: los hermanos Morales pidieron un servicio, y un grosero tendero español se negó. Discutieron, y cuando apareció Caldas, el chapetón agregó: “No atiendo a hijos de villanos con mujeres fáciles”.



Hubo gritos, empujones, y los estudiantes infiltrados en la plaza, frente a la Catedral, vivaron al rey de España y desacreditaron a sus segundos en América. Presumen los investigadores que el autor del libreto fue este amigo de Nariño, Andrés María Rosillo y Meruelos, al que hemos olvidado.Miguel Roberto Forero García

Aplicamos el socialismo

Señor director:



En Colombia lo tenemos desde la presidencia de Alberto Lleras Camargo, cuando fueron entregadas 18.000 viviendas gratis en la localidad de Kennedy. Paulatinamente, el Gobierno ha venido regalando viviendas a lo largo y ancho del territorio nacional y, como si fuera poco, dineros y comida a través de Ingreso solidario, Familias en acción, PAE; acreditando el socialismo. Tónica que debemos parar porque el pescado no se regala, sino que se enseña a pescar. Dar empleo es el mejor de los subsidios.



Es oportuno resaltar el empleo que puede dar el Gobierno por millones: construcción de los ferrocarriles; del canal del Atrato, el cual tiene los estudios aprobados desde 1969; la construcción de más de mil kilómetros de doble calzada; la canalización del río Magdalena. Y reconstrucción de las vías terciarias, que aún son caminos de herradura. Todas se pueden emprender sin gastar un peso porque el contratista cobraría con peajes. Así que tenemos un país comunista desde los primeros años de la década de los 60. Todos esperanzados en sobrevivir gracias a papá Gobierno.Fabio A. Ribero Uribe

Socorro, Santander

