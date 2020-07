La obra de fray Gabriel

Señor director:



Conmovedor el testimonio de la obra de misericordia de fray Gabriel Gutiérrez, publicado en la sección ‘A fondo’ de este diario, edición del 1.º de julio. Este sacerdote, siguiendo el ideal de san Francisco de Asís y la directriz del papa Francisco, se convirtió en el ángel de los ciudadanos de la calle. Es un apóstol que diariamente lleva una voz de aliento y esperanza, además del desayuno, a más de 500 personas invisibles para una sociedad indolente e indiferente que no entiende aquello de que “el que no vive para servir no sirve para vivir”.

Necesitamos muchos ángeles como él, sensibles a la necesidad y el dolor de nuestros hermanos más vulnerables, que deambulan por las calles del centro de la ciudad y padecen hambre, frío y abandono. Ojalá que se multiplique el grupo de quienes acompañan diariamente esta obra, y que el apoyo de los empresarios, el Gobierno, la Arquidiócesis de Bogotá y las ONG sociables se haga realidad para poder cumplir su sueño de crear un centro donde sus protegidos encuentren mejores condiciones.Campo Elías Ardila Cardozo

Los protocolos técnicos

Parece elemental, pero debemos recordar que todo respirador debe ser entregado por su proveedor a la entidad de salud debidamente instalado y funcionando (incluyendo sus ajustes, calibraciones y demás aspectos). Igualmente, se deben impartir las indicaciones de uso y manejo al personal médico, incluidos los encargados de su mantenimiento técnico.



Los administradores de esos entes de salud deben prever costos, así como los recursos humanos técnicos y materiales para el funcionamiento permanente de estos dispositivos médicos. Se requiere que estén capacitados y disponibles los departamentos técnicos de esas entidades, con personal adecuado, ya sean ingenieros, tecnólogos o técnicos, para que estén prestos a solucionar cualquier contingencia que se presente antes o durante el funcionamiento de tales equipos. De lo contrario, esta dotación médica será como un lindo cuadro en la sala, pero sin ninguna utilidad.Jairo Augusto Ortegón Bolívar, Ph. D.

No olvidar a Tasajera

Me refiero a su editorial ‘La tragedia de Tasajera’ (8-7-2020). Es doloroso por todo lado. Por la pérdida de vidas, por la terrible forma de muerte, por las circunstancias en que ocurrió y por las múltiples causas. Imprudencia, sí, pero el hambre lleva a muchas cosas. Fue una triste forma de gritar que Tasajera existe. Ojalá esto no sea un despliegue de un momento. Se necesita que el Gobierno Nacional y el departamental lleguen allí. Pero de verdad, no con promesas. Ya hay muchas historias de compromisos que se olvidan. Solidaridad con este querido pueblo.José Francisco Piñeres

Otra medida contra violadores

El covid-19 ha mostrado lo bueno y el lado oscuro de los seres humanos. Una parte de este es la violación de niñas (os), con tal violencia que en algunos casos fallecen. Debe ser redirigida la parte penal a este delito, la cadena perpetua no es la solución. Se debe legislar, sin temor, por la castración quirúrgica. Quizás esto ahuyente a los próximos violadores. Martha García Cobos





