Reciclaje en la pandemia

Señor director:



El reciclaje es un oficio que contribuye con el medioambiente y aporta a la economía del país. Pero hoy, para los recicladores separar los materiales y residuos se convierte en un riesgo para sus vidas y las de sus familiares. Si desde la casa y desde las empresas no se hace la separación correcta de los elementos de protección ya usados, como tapabocas, guantes y otros, se puede causar la propagación del virus y, desde luego, es un riesgo para unas 30.000 personas que trabajan en este gremio. No menos importantes son los elementos de primera necesidad, ya que muchos de ellos son adultos mayores. A su protección debe dársele más importancia, bien sea por el Ministerio de Salud o las alcaldías, junto con las organizaciones de recicladores.Karen Carvajal

Fútbol americano

Señor director:



Me sorprendió ver la imagen de portada de la edición del 8-2-2021 de este diario, en la cual están Tom Brady y Rob Gronkowski celebrando la victoria de su equipo, Tampa Bay Buccaneers, en el Super Bowl LV.



En una sociedad como la nuestra no es común ver ni hablar de fútbol americano. Pero sí hay personas que lo entienden, lo juegan y lo practican, ya sea como ocio o como profesión. ¿Sabía usted que en Colombia existe la Federación Colombiana de Fútbol Americano (Fecofa)?



Es una fundación que promueve este deporte en Colombia; tienen su propio campeonato, en el que participan equipos de diferentes regiones del país.Carlos Eduardo Venegas Flórez

¡Qué vacuna se nos aplica!

Señor director:



La vacuna contra el covid-19 en Colombia nos da la esperanza de ganarle la batalla a este virus que nos tiene arrinconados. Sin embargo, se cuestiona que algunas vacunas adquiridas solo tienen el 50 % de efectividad, a diferencia de la mayoría, que la tienen entre el 75 y el 99 %. ¿Para quiénes se destinarán las de mediana efectividad? Es importante que esto se le informe al paciente vacunado para que sepa que su porcentaje de contagio es alto, no obstante la vacuna. Como lo informa su diario este 5 de enero, en Uruguay, en su plataforma, el usuario que se va a vacunar conoce la marca, las dosis que requiere y la fecha de su aplicación. Es necesario que en Colombia se haga lo mismo para saber a qué atenernos.Amparo Ardila

En el lado correcto

Señor director:



–¿Eres de izquierda? –No. –Entonces, ¿eres de derecha? –No. –Ahh, ya. ¿Eres un tibio centralista? –No, tampoco lo soy. –Pero debes de estar en algún lado. –O sea, ¿como en el bien o en el mal? –No exactamente. –Entonces... ¿en qué lado debería estar, sabiendo que si soy de derecha tendré conflicto con los de izquierda y si estoy del otro lado pasará lo mismo? Y si no me identifico por ninguno, ¿qué hago?

La construcción de la libertad de un país y el desarrollo de este tendrían mayores resultados si no tuviéramos que decidirnos por estar de algún lado. Y más si nos preocupáramos en respetar los derechos y las ideologías de los demás que por estar imponiendo las nuestras. Quizás estaríamos en el lado correcto, sin estar en uno como tal.Maicol Ávila

