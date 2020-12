La temporada ciclística

Señor Director:



Con gran éxito terminó en días pasados la agenda ciclística nacional, que comenzó con

la Vuelta al Tolima, a Antioquia, la Vuelta a Colombia femenina, la masculina y el clásico radial RCN.

La pandemia jamás fue obstáculo para disfrutar de nuevas etapas que nos dieron a conocer bellísimos pueblos escondidos entre nuestras agrestes cordilleras, pletóricos de paisajes de ensueño, con carreteras en perfectas condiciones, que contrastan con las que sirven de entrada a la capital del país, que están en estado lamentable, no obstante las promesas de repararlas que los últimos alcaldes siempre anuncian.



Obviando trámites obsoletos, discusiones territoriales, proselitismo político, etc., ¿no será posible que el Gobierno Nacional asuma su reconstrucción, pues el Distrital resulta ‘buchipluma’?Héctor-Bruno Fernández Gómez

Dios nos ampare

Señor Director:



Sobre los comicios en Venezuela, o el “asalto de Maduro”, como tituló EL TIEMPO su editorial (8-11-2020), rechazados por casi 50 países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Colombia, Rusia elogió la “transparencia” de la votación. Es una afrenta contra los derechos humanos que todavía algunos gobiernos respalden, apoyen o patrocinen el oprobioso régimen de Maduro y su séquito de voraces tiranos –como Diosdado Cabello, que sin ruborizarse advirtió: “El que no vota no come”–, que arrasó con el aparato productivo de su otrora rico, privilegiado y pujante país, y sumió al pueblo venezolano en la miseria, hambre y represión, descargando en otras naciones vecinas como Colombia la responsabilidad de la supervivencia de los miles de venezolanos que llegan en busca de hospitalidad y ayuda humanitaria. Que Dios ampare a Colombia de otro régimen socialista bolivariano del siglo XXI, que increíblemente también cuenta con adeptos en nuestro país.Luis Iván Perdomo Cerquera

Juez epidemiólogo

Señor Director:



Muy acertado su editorial del 5 de diciembre acerca de la insensatez de un juez que ejerce de epidemiólogo y cree saber más de infectología que un médico que se ha quemado las pestañas más de 10 años para dar una opinión de semejante magnitud; ya es hora de ponerle coto a esta intromisión absurda de ciertos funcionarios en temas que, por su delicadeza y profundidad, aun ni la propia comunidad científica ha podido definir; y evitar que tomen decisiones absurdas.

Gerardo Casas

Cali

Es por este año

Señor Director:



Qué diciembre este, lleno de nostalgia. Pienso en esa romería a ver las luces; en la gente escogiendo en los almacenes; en la espera de una silla en los centros de comidas. Sobre todo, en las reuniones familiares. Todo será distinto, pero, como alguien dijo, es por este año. Seamos prudentes, cuidémonos todos, cuidemos a los mayores; que el trago y la emotividad no nos hagan cometer errores. Ya hay ciudades a las que el covid golpea de nuevo, y ese es un campanazo.Carmen Rosa Novoa

