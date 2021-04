Reconsiderar el predial

Señor Director:



Olvida el Gobierno que debido al alza desbocada de la vivienda en los últimos 15 años, el impuesto predial se ha triplicado en términos reales y cuadruplicado en términos absolutos, debido a que se han mantenido las tarifas e incluso se han elevado. Un pensionado, que hace 15 años destinaba una mesada para pagar el predial, ahora debe destinar tres. Es decir, la capacidad tributaria de los ciudadanos ya la agotaron los municipios. Esto, sumado al incremento similar en las cuotas de vivienda. Ya es hora de barajar de nuevo las cartas y reconsiderar las tarifas del predial. Que la vivienda haya subido no quiere decir que seamos más ricos, sino, al contrario, más pobres.Elizabeth de Álvarez

Mano firme y autoridad

Señor Director:



Las medidas que están tomando ahora, después de la Semana Santa, son tardías ante el tercer pico del covid­19. No es posible que sabiendo lo que viene sucediendo en otros países del mundo, en especial en Europa, los gobiernos Nacional y Distrital no hayan tomado iniciativas de prevención y se haya permitido la circulación descontrolada de turistas por todo el territorio nacional como si no pasara nada.



Las medidas que quieren tomar ahora casi nadie las cree. Y es que la credibilidad se ha perdido. Ya muchos no creen en las consecuencias de la pandemia, que son muy graves y dolorosas. Se necesitan mano firme, autoridad, que se obligue a cumplir todos los protocolos. Y se necesita hacer los máximos esfuerzos para aligerar la vacunación. Claro que si no hay autocuidado, todo está perdido.Fabio Forero

Todo depende de nosotros

Señor Director:



De nuevo estamos en alerta naranja y caminando hacia la roja. Duele escuchar el cansancio y agotamiento de los médicos y personal de salud, ver la indolencia de los indisciplinados y caminar hacia la cruel e inhumana opción de “a quién salvar y a quién no”. Son momentos de infinito dolor para quienes juraron proteger y cuidar la vida y para las familias. Esto y más nos genera sentimientos de total impotencia. Se pueden comprar vacunas, establecer normas y castigos, cuarentena, pico y cédula, que de nada sirve ante la urgencia hospitalaria actual, si lo mínimo de los protocolos, lavado de manos, uso correcto del tapabocas y la distancia social, que están al alcance de todos, no se acata ni se cumple. El aumento de muertes de colombianos está en nuestras manos, distancia social y tapabocas, de nada más dependemos. ¡De nada más! ¡Qué impotencia!Ilse Bartels L

Inseguridad y justicia

Señor Director:



Bogotá es insegura, y la Policía, que es insuficiente, hace lo que más puede. Me alegra que llegue un nuevo grupo de uniformados al centro de la ciudad, donde operan verdaderas bandas organizadas de atracadores, carteristas y vendedores de estupefacientes. Pero la justicia tiene que ser efectiva, porque los capturados en flagrancia tienen que ir a presión, sin ninguna disculpa. Si no hay ley, los delincuentes se burlan.Pedro Samuel Hernández

