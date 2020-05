Municipios sin coronavirus

Señor director:



Con el fin de reactivar la economía en 833 municipios del país sin presencia del coronavirus, donde habitan cerca de 16 millones de personas, se permitirá la reapertura gradual de mercados, comercio y pequeñas empresas en esas zonas. Todo ello se ha conseguido porque han permanecido aislados de centros capitalinos, y por la disciplina de su gente, en su gran mayoría campesinos. Gente que los ‘inteligentes’ ciudadanos de Bogotá y municipios de sus alrededores y grandes ciudades deberían imitar. Queda demostrado que la mejor medicina para este virus es el aislamiento y la responsabilidad de las personas.

Sus alcaldías, eso sí, deberán fijar estrictos controles a partir de ahora sobre el ingreso de personas de las ciudades, que muy probablemente intentarán tomarse estos paraísos de la salud de Colombia.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Adiós, Karamakate

El protagonista de la película 'El abrazo de la serpiente', Antonio Bolívar, murió en el departamento del Amazonas, al parecer por coronavirus, a los 75 años. Pertenecía a la etnia indígena ocaína. Asistió en el 2016 a los premios Óscar ataviado como chamán, personaje que guía a dos científicos extranjeros en busca de la planta yakruna para mantener la capacidad de soñar.



Karamakate, dirigido por Ciro Guerra y Cristina Gallego, llevó a Bolívar a la fama mediática. Siendo 'El abrazo de la serpiente' la primera película colombiana nominada a un Óscar como mejor producción extranjera. También premiada en Cannes y en San Sebastián. A propósito, los habitantes del Amazonas claman ayuda estatal por el mortífero coronavirus y se quejan del abandono, pues colindan con algunas poblaciones de Brasil, país suramericano más contagiado por la covid-19.Helena Manrique Romero

El negocio de la droga en medio de la pandemia

Sobre el artículo en relación con la maldita droga (7-5-2020), les voy a dar una opinión muy simplista. Tengo 65 años, y desde que tengo uso de razón y aprendí a leer leo EL TIEMPO. Casi no hay día en que no esté en sus páginas una noticia relacionada con la droga. Definitivamente la droga, sea la que sea, la tienen que legalizar tanto en su consumo como en su producción en todo el mundo. Y el comentario simplista es que cada cual se mate como quiera. Y que los miles de millones de dólares que se gastan infructuosamente en combatir sin éxito el narcotráfico los inviertan en propaganda alusiva a los problemas de la drogadicción. Recuerden una propaganda de TV, hace ya más de 25 años, donde presentaban a un drogadicto y cómo se iban deteriorando su cara y su cuerpo por causa de la droga.Hernando Flórez Caicedo

Un mensaje positivo

En medio de tanta noticia alarmante y pesimista sobre esta pandemia que nos agobia, es reconfortante la columna del coronel Pedro Javier Rojas, ‘Así dice Dios: ‘La batalla no es de ustedes, sino mía’ ’ (2-5-2020). Esta clase de escritos llevan un mensaje de esperanza y fe. Gracias, coronel. Rosa Armenta de Afanador





