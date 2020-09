De El Codito a La Calera

Señor director:



Finalmente se inauguró una parte del túnel de La Línea que interconecta el Tolima con Quindío y Valle. Muchos años y billones de pesos se gastaron en el bendito túnel. Jamás he comprendido cuál fue la razón primordial para hacerlo, cuando existía una ruta trazada por los indígenas que conectaba sin mayores obstáculos el Tolima con el mar Pacífico, partiendo de El Espinal, Guamo, Neme, Corazón, Roncesvalles, Buga, Buenaventura. Esta vía está en buena parte sin pavimentar, pero al rehabilitarla, sin mayores obstáculos montañosos, ahorraría muchas horas de trayecto entre Buenaventura y el resto del país.

Algo similar ocurre en Bogotá con una eterna propuesta de construir un túnel de enormes costos que comunique La Calera con la capital, cuando desde el barrio El Codito parte una amplia vía que lleva en corto tiempo a la provincia de Márquez, jurisdicción de Sopó, y de allí en diez minutos a La Calera, vía que, rehabilitada y pavimentada, podría solucionar el problema. ¿Qué intereses ocultos hay en todo esto?Héctor-Bruno Fernández Gómez

El regreso al colegio

Señor director:



Se viene hablando del regreso al colegio en forma presencial. Hay que evaluar muchas situaciones. Los niños tienen menos riesgo, pero hay que pensar en las personas que viven con ellos, muchos adultos mayores que se han cuidado con grande esfuerzos. ¿Cómo van a operar las rutas escolares? Y toca pensar así mismo en los maestros, no todos muy jóvenes. Pero además, en las instalaciones de cada plantel. En el campo hay escuelas de un solo salón o dos, máximo. Los niños deben regresar, pero hay que hacerlo despacio y con la máxima seguridad.José Francisco Piñeres

Que vuelva la hípica

Señor director:



Es muy probable que el cierre del hipódromo de los Andes haya sido una consecuencia de los altos impuestos, situación que debería replantearse. Estoy seguro de que la hípica generaría muchos empleos directos y muchísimos indirectos, por ello debería replantearse la situación impositiva.



Bogotá necesita un hipódromo, el Cinco y Seis renacería, la industria equina volvería a nacer, los empresarios relacionados retornarían con entusiasmo.



El hipódromo de Techo generaba mucha actividad en los años 50, 60 y 70, así que los colombianos gozaríamos hoy de una nueva actividad. Que los impuestos no nos ahoguen.Orlando Forero Esguerra

Lecciones de la pandemia

Señor director:



No solo la pandemia nos ha traído tristezas en muchas familias y en la economía, también nos ha traído beneficios en las expresiones artísticas de la calidad de pintores señalados en el editorial (5-9-2020), así como que la gente tenga hábitos de higiene personal y comportamientos sociales tan necesarios; igualmente recordarles a las autoridades el aseo y desinfección de las vías, andenes, sendas peatonales y demás elementos del mobiliario urbano. También es urgente que se hagan cumplir las normas de higiene en el transporte público de buses y taxis, a muchos de los cuales no se debería permitir su circulación.Samuel José Murillo Fontecha

