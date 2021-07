Señor Director:

​

Aquí el respeto a los niños se ha perdido. La degradación humana se evidencia allí. Pero es, además, un caso de salud mental. Porque no pueden ser mentes sanas las que llevan a un ser a abusar de un niño indefenso e inocente. Es un crimen miserable que marca de por vida a un ser. Por eso creo que está bien la cadena perpetua para violadores de menores, con agravantes, que acaba de sancionar el Presidente. Pero, sobre todo, debe haber prevención. Los niños tienen que ser protegidos por todos, por padres y educadores. Tiene que haber conciencia de que el peligro puede estar cerca. Y que haya justicia, claro, que no se dificulte el camino para la denuncia. Si no cuidamos ni a los niños, ¿a quién cuidamos?Carmen Rosa Novoa

La primera línea

Señor Director:

​

El estallido social que vive nuestro país ha tenido como uno de sus protagonistas la llamada primera línea, conformada por masas amorfas, sin estructura, que dicen ser espontáneas, no tener banderas, colores, líderes y voceros, pero están llevando a algunas ciudades a que se tornen invivibles. Defender la vida, el territorio y la protesta social es válido, pero por los acontecimientos actuales están bien lejos de cumplir su misión. Todo indica que su espacio está siendo permeado por personas ajenas a sus propósitos, de dudosa procedencia, inmersos ya en delitos, que ha llevado a que la Fiscalía intervenga y a algunas autoridades a afirmar que la protesta también está siendo utilizada con fines políticos, con miras a la campaña electoral que ya arranca.

La protesta de la primera línea sólo será válida si tienen un norte, si inspiran a que otros colombianos se sumen a su causa, sin violentar a otros colombianos, entre ellos a las autoridades, y sin dejarse influenciar por nada ni por nadie.Hernán Salazar Hurtado

¿Por qué todo al revés?

Señor Director:



Es aterrador la estadística publicada en EL TIEMPO (30-5-2021), de que más de 4.780 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en 2019. Qué futuro pueden tener estos niños de madres que apenas han cursado la primaria. Y qué futuro para estas madres que tuvieron que abandonar sus estudios por el embarazo.



Se sabe que es un problema familiar porque los abusadores están, la mayoría de las veces, dentro de la familia y muy rara vez son castigados.



Y, últimamente, las noticias en Colombia son ultrajes a la niñez en los jardines infantiles. ¿Por qué en Colombia nos salen tan al revés con respecto a otros países?Fidel Vanegas

Partidas de bautismo

Señor Director:



Lamentablemente, en esta economía naranja, cuarta revolución industrial, encontrar una base de datos de todas las partidas de bautismo de los bogotanos a partir de 1810 es aún una utopía. Es decir que aquel bogotano que se le pierda su partida de bautismo y sus padres no se acuerden en cuál iglesia de tantas construidas recibió el “fuego” eterno del agua bendita, estará en el limbo.Fernando Cortés Quintero

