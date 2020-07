En honor al doctor Heiner Rentería

Señor director:



Pensé que habían olvidado del todo al negrito (y no es una expresión racista, sino de cariño), al doctor Heiner Rentería, que nombraba el domingo pasado María Elvira Arango en su programa Los informantes. El doctor Rentería es un héroe que dio su vida por atender a los enfermos de covid-19 en el mal llamado ‘hospital’ San Francisco de Asís, de Quibdó. Contagiado con el coronavirus y sin nada con qué atenderlo en Quibdó, lo lograron trasladar a Medellín, pero perdió la lucha contra la enfermedad. En el momento de morir, el Estado le adeudaba a Heiner siete meses de sueldo. ¿Se los pagarían a su familia?

Esto me trae a la memoria que hace unos 20 días, en el programa de las 6 p. m. del Presidente, se presentó también un joven médico, ataviado con todos sus elementos de protección, y le preguntó al mandatario: “¿Cuándo nos pagarán la prima que nos ofrecieron a los trabajadores de la salud?”. El Presidente le dijo que esto se lo iba a contestar el ministro de Salud y le pasó el micrófono. El ministro tartamudeó y le contestó: “Tenemos listos $ 250.000 millones para la prima, pero se la vamos a entregar cuando baje la curva de contagios”. ¡Háganme el favor! ¡Cómo queremos a nuestros médicos!



Como un merecido reconocimiento a los médicos y a Heiner, deberían reconstruir el hospital de Quibdó y dejarlo del más alto nivel, rebautizándolo Heiner Rentería.Álvaro Orrantia H.

¿Y las violaciones de la guerrilla?

Señor director:



En la edición dominical (julio 5 de 2020), en la página 1.6 muestran el número de niñas abusadas por integrantes de nuestras Fuerzas Militares. En el gráfico estadístico se puede ver que 544 miembros de la Fuerza Pública, entre el año 1987 y 2020, han sido indiciados, y que este número triplica el de condenados.



Sería no solo muy conveniente, sino oportuno, que se conozcan también las cifras de mujeres abusadas (mayores y niñas) que han dejado las guerrillas y demás grupos criminales que hacen presencia en el territorio nacional. Dios salve a Colombia.Álvaro Orrego Sierra

Cali

La reducción de la séptima

Señor director:

Cómo es posible que en esta ciudad, que está tan congestionada con el tráfico vehicular y no tiene vías por dónde transitar, la Secretaría de Movilidad decida ponerle a la carrera séptima un carril exclusivo para bicicletas, cuando esta es una vía que ya no da abasto. Fuera de esto, un carril exclusivo para buses. Es decir, solo queda un carril para vehículos automotores. Por favor, ¿cómo es que toman estas medidas tan absurdas, y bajo qué conceptos?



Todo el parque automotor paga impuestos de rodamiento muy altos, y cada día nos limitan más el uso del vehículo. Además, deben tener en cuenta que con estas medidas están frenando la economía y la industria automotriz, perjudicando así mismo el empleo.



Estas ciclovías que se implementaron temporalmente en muchas vías las están convirtiendo en permanentes, perjudicando a todos los usuarios de vehículos. No entiendo cómo en esta ciudad, que requiere más vías, por el contrario, las reducen con estas medidas. Carlos Fleing Z.





