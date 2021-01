La vergüenza americana

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Vergüenza americana’. Lo es que la primera potencia del mundo, se supone que la democracia señera, esté pasando por este espectáculo bochornoso de un presidente de salida que perdió en las urnas, pero que desconoce las instituciones y trata de acomodarlas a sus apetitos de poder.

Trump le ha hecho mucho daño a Estados Unidos y deja muchas cosas negativas como gobernante, además de la otra vergüenza, como lo es el errado manejo de la pandemia de covid-19. Queda la esperanza de que Biden es una persona más aplomada y respetuosa de las normas y de las instituciones. Dios salve a América.Ángel María Aguilar

‘El tren de palitos’

Señor director:



El ‘tren de palitos’ que conocimos y utilizamos los nacidos por los años 40, en el que viajamos a Santa Marta, Bogotá, La Dorada, Bucaramanga y ciudades que cubría esa red férrea, fue desaparecido en los años 60 por las administraciones de la época, y su reactivación se quedó solo en promesas. Ese tren, que sirvió para transportar la maquinaria y para el desarrollo del país, fue reemplazado por las tractomulas que hoy transitan por toda la red carreteable. Colombia hoy es de los pocos países civilizados e industrializados del mundo que no cuentan para su desarrollo con un servicio de tren de carga y pasajeros.



En los retornos de puentes festivos y celebraciones de fin de año, sobre todo por La Línea, el páramo de Letras y las vías de Santander, es cuando añoramos el transporte de tren.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Consumo muy caro, ala

Señor director:



Un turista la pasaba bien en Manzanillo del Mar, en Cartagena, hasta cuando pidió la cuenta. El total de la factura fue de $ 738.000, lo que puede ocasionarle a cualquiera una terrible indigestión. Para que no le pase como a este defraudado turista, es bueno aprender a utilizar palabras propias de esta ciudad: ‘compa’, ‘oye, primo’, ‘ey, llave’, ‘cuadro’ o ‘mi egmano’. Jamás se le ocurra sesear demasiado o usar palabras como ‘ala’, ‘disculpa’, ‘chino’, ‘pisco’, ‘sumercé’ o ‘veci’, ya que el uso de una de estas, en mezcla con el acento, le puede generar un incremento de un 30 a 50 % en el valor real de lo que adquiera o consuma. Si algo le impide hacer uso de estos consejos, le recomiendo no dejarse seducir por el momento o el paisaje y preguntar el valor antes de que sea muy tarde.Wadid Arana

Referencia: aumento para pensionados

Señor director:



Me parece inaudito que a los senadores y funcionarios de las altas cortes les hagan un aumento de más del 5,1 / 2 %, mientras que a los pensionados apenas les suban el índice de inflación, que fue para el 2020 del 1,61 %, según el Dane. Les debería dar remordimiento a los legisladores, que piensan únicamente en ellos y no en los pensionados, quienes dedicaron su vida al servicio del Estado o de las entidades privadas, y en su gran mayoría reciben el salario mínimo.José Freddy Quintero Aristizábal

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co