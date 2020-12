La imagen de las FF. AA.

Señor director:



Las Fuerzas Militares de Colombia han sido, de lejos, la institución más querida y respetada por el pueblo colombiano. Hoy están en el ojo del huracán, en una encuesta reciente su favorabilidad se ha visto disminuida. Esto es preocupante y debemos tener como tarea la recuperación de su imagen. Se habla de divisiones en el alto mando, de faltas cometidas por miembros de la institución y, para rematar, se está pensando en permitirles el derecho al voto, lo cual no parece sano por la polarización que generaría.

En una institución de alrededor de 500.000 hombres no es raro que existan manzanas podridas que hacen mucho daño. Pero en Colombia es usual que cuando existen problemas en las empresas, como los mencionados, la culpa es de todos y no de sus dirigentes. Es urgente resolver este problema desde adentro y evitar un desprestigio como está sucediendo. Igualmente lo que ocurre en la Policía; lo que está pasando con el director de la institución y otro general no le hace bien a nadie.Gabriel Remolina Ordóñez

La tragedia de la pólvora

Tiene mucha razón en llamar en su editorial a la prevención sobre el uso de la pólvora. Esta es una tragedia cada año. Al final de diciembre hay un saldo que sobrepasa los 500 quemados, muchos de ellos son niños que quedan con cicatrices o mutilaciones para el resto de sus vidas. Y es que no hay conciencia. Muchas veces la mezcla de trago y pólvora lleva a estos dolorosos dramas. Además, ayuda el machismo, el que el niño tiene que ser un ‘machito’ y echar voladores.



La pólvora en exposiciones, por expertos, es muy bella, pero en manos de niños y personas imprudentes e inexpertas es un paso a la desgracia. Y hay que ver lo que sufren los animales, aves y mascotas, que entran en pánico y muchas se pierden de la casa. Que las autoridades ayuden.Lucila González de M.

Presencia del Estado

Señor director:



Siguen los crímenes en Cauca. Allí, como en muchas otras zonas del país, no llega la paz. A la venganza y el odio se suman las economías ilegales, como el narcotráfico. En los departamentos donde más hay cultivos de coca, más violencia existe. Lo que han dicho los medios muchas veces, y que debe tener presente el Gobierno, es que se necesita la presencia del Estado, pero no solo en Fuerza Pública, que es indispensable, claro está. Es importante que la ciudadanía se sienta protegida en su seguridad, pero, además, que haya opciones de empleo, un campo diverso en productos que den alguna ganancia, protección a la mujer, justicia presente y, en general, empleo. Se necesita institucionalidad; de lo contrario, los bandidos seguirán imponiendo su ley.José Francisco Piñeres

Padre Llano

El país al duelo invita

al morir un colombiano,

el ilustre Alfonso Llano,

sacerdote jesuita.

Fue a cumplir la eterna cita

donde vamos uno a uno

sin poder faltar ninguno.

Con su humor digo: se apresta

para su infaltable siesta,

ya en el cielo, al desayuno.Hugo Álvarez

