Señor Director:

​

A la persona que ingresa al sistema de transporte sin pagar el pasaje se le considera deshonesta. Son miles quienes diariamente no cancelan sus pasajes. Nadie dice ni pasa nada. Cuando se encuentra a un policía apostado en la estación, este está ocupado chateando, no se percata de la situación. Cuando detienen a un infractor, lo máximo que sucede es que lo expulsan.

Si se desea controlar a los (las) colados, necesariamente hay que tomar medidas drásticas y de esa manera tratar de frenar el desangre económico. Causa tristeza convivir en un entorno donde prevalece la deshonestidad.



Y si se les llama la atención, la vida corre peligro, pues los indicados para hacer cumplir la ley no lo hacen. Hasta el día de hoy no he sido testigo de un solo comparendo que haya sido expedido. De esta manera, el problema de los colados no se solucionará.Luis Daniel Barragán Peña

¿Gravarán el desayuno?

Señor Director:



Nos han hecho creer a los colombianos que debemos tributar más para sacar adelante al país, pero no tienen en cuenta la cantidad de impuestos que se paga por todo: retefuente, reteica, IVA, predial, de valorización, de vehículos y otros tantos que llegan a las arcas del Estado y su destino no está representado en beneficios para los ciudadanos.



Ahora, con la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, se pretende recaudar billones a costa de gravar artículos como el chocolate, el azúcar, la sal y el café. ¿Cuál será el desayuno de los colombianos de menores recursos? ¿Será que los honorables padres de la patria aprueban semejante adefesio? Pareciera una propuesta en broma, porque considerar que estos productos no son básicos de la canasta familiar no es serio ni responsable.Amparo Ardila

Las peticiones de los docentes

Señor Director:

​

Los docentes son los primeros que desean volver a las clases presenciales. La virtualidad exige jornadas extenuantes en “encuentros sincrónicos”, conectividad y equipos como computadores, tabletas y celulares, y además existe la “atención asincrónica” para los que no cuentan con las herramientas descritas. Estas atenciones asincrónicas no tienen un tiempo definido; los padres y estudiantes, cuando consiguen un celular, hacen llamadas a diferentes horas y el docente debe estar atento a responder y dar sus orientaciones.



Los docentes son conscientes de que la pandemia produce afectación en la economía, planes de Gobierno, en la educación y, por supuesto, en la salud física y psicológica de todas las personas, independientemente de sus edades y géneros.

La preocupación de ellos y la mayoría de padres de familia es el riesgo de contagio en los colegios y en el transporte. Todavía estamos en picos altos de pandemia. Fecode es reiterativa en que debe haber un retorno seguro a la presencialidad, por eso exigen al Gobierno Nacional que se materialicen las implementaciones de los protocolos de bioseguridad. La vacunación va en la etapa de mayores de 70 años; a los docentes activos no los han empezado a vacunar.José Atuesta Mindiola

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co