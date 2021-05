Protesta en las urnas

Señor director:



Qué pesar que una desalmada y apátrida minoría de vándalos, saqueadores y anarquistas se empeñen en seguir haciéndole daño al país y martirizando al pueblo colombiano –incluidos los policías, que también son pueblo–. La dirigencia del paro nacional debería ayudar a impedirlo. Recientemente, en Bogotá la minga indígena les demostró que sí se puede protestar pacíficamente e impedir la infiltración de los violentos y desadaptados. No permitir la movilización no solo de enfermos, sino también de gente que debe desplazarse a buscar el sustento familiar diario, igual que imposibilitar el transporte y abastecimiento de alimentos, entre otras muchas barbaridades, son graves actos que causan mucho daño y sufrimiento.



El Gobierno tiene la obligación constitucional de restablecer la autoridad y el orden. La más grande, serena y efectiva protesta contra los malos y corruptos gobernantes y legisladores debe hacerla el pueblo colombiano en las urnas. Si los seguimos eligiendo y reeligiendo, seguiremos de mal en peor.Luis Iván Perdomo Cerquera

Urge crear equidad

Señor director:



El editorial de este diario de 2-5-2021 llama primer punto de la agenda la urgencia de crecer con equidad, pues la pobreza pasó de 37,5 a 42,5 por ciento. Esto es 21 millones de habitantes, casi la mitad de la población. La novedad es la crisis sanitaria, porque la económica y social son de vieja data. Entre los sectores más resilientes está el agropecuario, pero más que todo por su propia resistencia, pues las ayudas del Estado han sido muy pocas. Agravante para la situación económica son los TLC, con los cuales se permite la importación de alimentos que producimos, como papa, maíz, arroz, frutas, leche y otros. Para subir los ingresos de los más vulnerables, lo mejor es el crecimiento económico sostenible y con énfasis en la equidad. A la pobreza se la derrota con solidaridad, equidad y crecimiento, no con auxilios.Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

A los parlamentarios

Señor director:



Ante la aguda crisis que atraviesa el país, sería de buen recibo que los señores parlamentarios, como un acto de altruismo, renunciaran a un porcentaje de su salario, así como la reducción de asesores, beneficios, primas, gabelas con que en la actualidad cuentan, máxime teniendo en cuenta que esa desproporcionalidad entre las posibilidades salariales de los demás causa enojo profundo enojo y rechazo. Y que el propio Gobierno deje de consentirlos con dádivas nocivas dentro de cualquier democracia.Héctor-Bruno Fernández Gómez

‘Gracias’ a los vándalos

Señor director:



Gracias a los vándalos del país por destruirlo todo, por quemar buses que ellos también usan, quemar bancos, dañar supermercados, tratar de quemar policías que están haciendo su trabajo, no solo cuidar a los “oligarcas”, como ellos les gritaban. Gracias porque a todos, incluyéndolos, nos toca pagar los daños. Gracias porque si usaran esa rapidez que tienen para hacer daños en hacer cosas buenas, las cosas serían diferentes.Laura Franco

