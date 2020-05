La ‘prueba de fuego’

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Prueba de fuego’ (6-5-2020), sobre la frexibilización de la movilidad en casi 900 municipios. No sabe uno si celebrarlo o preocuparse. Pueda ser que se haya estudiado con base en necesidades económicas y en el desarrollo que el virus ha tenido en el país. Pero no sé, a la luz de nuestra idiosincrasia, cómo nos vaya.

Tendrá que haber autoridades muy firmes y estrictas que, desde las alcaldías, hagan cumplir protocolos, pues si aun antes de este aflojar de cuerda ya mucha gente se pasa las medidas por la faja, hace fiestas, sale sin que le corresponda, etc., cómo será después. Y hay que tener en cuenta que en muchas zonas, en ciudades intermedias, inclusive, no se practican pruebas. Y no se debe olvidar cómo es la salud en pequeños pueblos, donde casi todo paciente es remitido a hospitales a muchos kilómetros.



Tal vez toque, pero es complejo dejar la responsabilidad en la gente. Los alcaldes, a través de las emisoras regionales y de la Policía, tienen que hacer pedagogía y, sobre todo, obligar a que se cumplan las normas.José Francisco Piñeres

Eduardo Santa

Señor director:



No fuimos pocos los que entristecimos el fin de semana pasado al conocer el deceso del historiador Eduardo Santa Loboguerrero, recordado por sus excelentes textos y sus múltiples narraciones históricas de nuestra patria. Ganador del Premio Nacional de Literatura en 1982, miembro de la Real Academia Española y de la Academia Colombiana de la Lengua, escribió libros llenos de contenidos culturales invaluables, como 'El libro de los oficios de antaño', 'Adiós Omayra' y la bellísima novela 'Sin tierra para morir'.



Su obra, toda reconocida y elogiada, es el legado más importante que le deja a la cultura de Colombia. Que su memoria permanezca viva –como se lee en su aviso fúnebre– en sus maravillosos libros.Mateo Morales Tatis

Tener en cuenta al campesino

Señor director:



Desde hace muchos años trato de repetir aquella frase de Lope de Vega, “Ni el rey comería si el labrador no labrase”, cada vez que veo con tristeza el desamparo que sufren los campesinos de parte de los gobiernos de la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Pareciera que nadie cayera en la cuenta de la importancia que tienen nuestros productores en la cadena alimentaria.



Ahora que, a causa de la pandemia del covid-19, la mayoría de los que nunca sufrieron hambre están asustados de que les falte su comida diaria, vemos que tímidamente se está teniendo en cuenta lo fundamental de estos trabajadores de la tierra.



Pueda ser que esta circunstancia despierte la conciencia de nuestros gobernantes, que han dejado abandonado el campo por lustros, a merced de los especuladores y los corruptos, y que caigan en cuenta de que lo que brota de nuestras tierras es gracias a nuestros cultivadores. Eso tiene más valor que el oro que muchos acumularon. Haydée A. Chiapero B. - Bogotá





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co