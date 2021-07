La magia del campo

Señor director:



La urbanidad y su afán nos consume a diario como una locomotora sin frenos. Pero ¿qué sucede con los que tenemos la fortuna de sumergirnos en lo romántico de la naturaleza? El campo es aire puro que inunda tus pulmones, son los tapetes verdes y marrones que cubren montañas y planicies. Es la libertad que te permite salir de las cuatro paredes de un apartamento.

Aunque las medidas de bioseguridad continúan, los obstáculos se rompen, puesto que al caminar los caminos no se caracterizan por la congestión. Mariposas, polillas, colibríes, azulejos, canarios, cardenales, murciélagos, chicharras y demás generan una rumba que colma los lugares. Quizá sea justo quebrar un poco la atracción que las grandes ciudades prefabrican.Juan Pablo Méndez Rodríguez

Legalización de la droga

El doctor Germán Vargas Lleras critica acremente en su artículo ( 4-7-2021) al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, por proponer la legalización de las drogas, que desde luego requerirá un gran apoyo internacional. Sin embargo, no dudo en que el doctor Galán es nuestro Franklin Delano Roosevelt, quien en 1932 incorporó a los programas de su primera campaña presidencial la eliminación de la ‘prohibición del licor’, que había dado lugar a la creación de carteles criminales y era fuente de terrible violencia y corrupción. Dicho amendment fue derogado por la Enmienda 21 del 5 de diciembre de 1933. Colombia debería tomar los pasos de Estados Unidos al respecto. Entre “la guerra a las drogas” decretada por Nixon que nos cuesta enormes cantidades de dinero, de vidas, de afectación al medioambiente y de crueldad con los campesinos sembradores de coca que no tienen otro medio de subsistencia, yo prefiero "la guerra contra la pobreza" decretada por el presidente Lyndon B. Johnson.Sandra Sarmiento

Recurrir a la trampa

En un afamado programa de televisión donde hay varios participantes en reñida competencia, a tres de ellos se les comprueba que hicieron trampa: unos por incompetencia, otros por supuesta generosidad; uno de ellos declara que recurrió a la generosidad de un amigo. En fin, los comportamientos de estos concursantes, en cierta forma, reflejan la realidad colombiana. El jurado se declara en cierta forma impedido y se lava las manos a lo Pilato y les pasa la pelota a los otros concursantes. Continúa la similitud con la realidad colombiana. ¿Hasta cuándo estaremos los colombianos bajo el imperio de la trampa y los tramposos sean absueltos?Orlando Forero Esguerra

A precios de bloqueo

Señor Director:



Con motivo del paro y los bloqueos subieron los precios de la canasta familiar, en especial cárnicos, huevos y, en general, agrícolas. ¿Ha hecho algo el Gobierno al respecto? Porque hay productos que se quedaron a precios de bloqueo. En este sentido, el paro resultó al revés, contra la gente trabajadora, no solo en la destrucción que han hecho los vándalos. Y pensar que los campesinos son quienes menos ganan después de largas y duras labores. ¿Alguien sabe qué hacer?Lucila González de M.

