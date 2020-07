Restaurantes y cines

Señor director:



Sobre la columna de Vladdo (01-7-2020), es preocupante la situación de los restaurantes de categoría nacional e internacional. Igual que la de los de menor nivel, los ‘corrientazos’ populares y comidas rápidas.

La situación se presenta en todo el territorio nacional. El ánimo protagónico de la señora alcaldesa debería enfocarlo en desarrollar estrategias conjuntas con Acodres y demás entes que agrupan a estos comerciantes restauranteros.



En Medellín -y otras ciudades-, liderada por el alcalde y varios alcaldes de municipios aledaños, se viene trabajando articuladamente para reiniciar labores en atención en mesas con ciertas restricciones.



Asimismo, se debería trabajar por los protocolos para actividades de entretenimiento vía cine. Si se revisan los diferentes horarios de todas las salas de cine del país, el promedio de ocupación de sillas no alcanzaría el 30 % del total de salas, sillas y horarios de proyección que con el protocolo de compra por internet, dispensador de tiquetes y caja general se repartiría la demanda en toda la oferta.



La tasa de desempleo del 21 % destruye el camino económico recorrido en los últimos 20 años. Más que ambiciones debe haber un orden mental que nos permita visualizar un objetivo hacia donde nos debemos orientar y cómo lo vamos a lograr.Juan Manuel Arcila

No es la institución

Señor director:



Si alguna deuda eterna y de gratitud tenemos los colombianos, es con nuestras Fuerzas Militares. Sin embargo, nada justifica las agresiones de unos pocos uniformados contra la población infantil. La justicia debe actuar sin contemplaciones ni beneficios en cada caso, porque la agresión sexual de un menor de edad no tiene perdón ni prescripción.



Pero no puede ser que se pretenda generalizar sobre la responsabilidad de las instituciones, como injustamente algunos, de manera irresponsable, lo han hecho, buscando eliminar de un plumazo años de sacrificio, dedicación y buenos resultados de nuestros gloriosos héroes de la patria.Mario Patino Morris

Las plataformas para el pago de impuestos

Señor director:



Creo que es importante destacar los avances que han tenido las plataformas de las secretarías de Hacienda de Bogotá y Cundinamarca para facilitar la liquidación y el pago del impuesto de vehículos. Son sencillas y amigables, lo que permite hacer el trámite y pago en pocos minutos.



Contrasta con ello la plataforma de la Dian. Me embarqué a solicitar el reembolso de unos excedentes de retenciones. El procedimiento es sencillamente kafkiano.

No entiende uno cómo un trámite que podría ser muy sencillo, los ingenieros puedan convertirlo en algo tan complicado, al punto de que esa plataforma es hoy la peor pesadilla de los contadores.



Ojalá la Dian entienda que cuanto más sencillo sea presentar las declaraciones y anexar los documentos, mayor será la disposición de la ciudadanía a hacer sus trámites y pagos. Fernando Albán Díaz del Castillo - Bogotá





