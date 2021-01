Las nuevas cuarentenas

Señor director:



Es claro que para el manejo de la pandemia no existen antecedentes que permitan establecer estrategias exitosas para controlarla al ciento por ciento, pero alguna enseñanza debe haber dejado casi un año de estar lidiando con el virus.



Una vez más, la Administración de la ciudad capital decide implementar una cuarentena estricta en tres zonas: Suba, Engativá y Usaquén. Sustenta la decisión en el hecho de haber detectado en ese territorio geográfico un mayor número de contagios y en el supuesto de que la mayoría de los viajeros que regresan de vacaciones viven en esas localidades.

No se menciona que un posible rebrote del virus tenga origen en el desorden social que generaron las marchas de fin de año, las fiestas de Navidad y las aglomeraciones del centro de la ciudad, como por ejemplo en San Victorino, donde los controles de seguridad, comparados con los de los centros comerciales, son mínimos. Las cifras muestran que la economía, en medio de la pandemia, se viene recuperando. No podemos retroceder. La ciudadanía no puede seguir ignorando las recomendaciones restrictivas; y los gobernantes, sin improvisar, deben trabajar conjuntamente en la recuperación económica y en la protección de la salud.Mario Patino Morris

Que reciclar no sea letra muerta

Señor director:



Me parece de grande importancia que se obligue a la ciudadanía a reciclar. Esto es vital, pues de allí depende mucho para el cuidado del ambiente, para detener un poco la contaminación y mejorar los rellenos sanitarios. Y, además, para facilitar la labor de los recicladores, que hacen empresa, dan trabajo y cumplen una labor maravillosa.



Pero se necesita pedagogía, que en los hogares sepan por qué se hace, por qué el plástico debe ir aparte de los desechos biodegradables o del cartón. Hoy pocos separan la basura y eso es cultura ciudadana, eso es también una acción para el bien común y del planeta. También se deben facilitar la consecución de las bolsas. Pero principio tienen las cosas, y que este no quede, de nuevo, en letra muerta.Carmen Rosa Novoa

Reformas como propósitos para el 2021

Señor director:



El 2021 debe caracterizarse como un año de ejecuciones, para que el optimismo que genera la finalización del 2020 no sea solamente un deseo. No podemos olvidar que es un año de campañas electorales para las elecciones del 2022, lo cual implica que las reformas requeridas y anunciadas desde tiempo atrás, como las reformas de la justicia, las laborales, la financiación de las campañas por parte del Estado, y otras reformas requeridas, no serán una prioridad de la clase política.



¿Qué podemos hacer? Como colombianos, a través de protestas pacíficas, debemos denunciar que estamos cansados de lo mismo. Hay que involucrar a los jóvenes y a las mujeres. Y, más importante, iniciar la búsqueda del estadista que se requiere en los actuales momentos. Se necesita un líder con empatía, que sea amigo de la ciencia y la tecnología, con ética y sentido de urgencia. Si lo logramos, algo positivo de esta pandemia será el haber dejado un mejor lugar para nuestros hijos y nietos.Gabriel Remolina Ordóñez

