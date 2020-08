Medicamentos a domicilio

Señor director:



Me permito hacer un comentario sobre la opinión de una carta en esta sección, en la que el lector se manifiesta contra la entrega de medicinas a domicilio por las EPS a pacientes adultos mayores o con condición diabética y de sobrepeso. Mi experiencia, en estos cuatro meses y medio de confinamiento, ha sido positiva en cuanto a las entregas de mi EPS, Compensar, por intermedio de Audifarma. El servicio ha sido oportuno, práctico y ágil, gracias a la buena información que me ha enviado mi EPS, y por medio de la aplicación creada para dicho fin.

No considero conveniente que se envíe a alguien a buscar las medicinas, como lo sugiere el lector, ya que la idea es utilizar todos los medios posibles para controlar los contagios y evitar riesgos innecesarios a las personas que acuden a los sitios de dispensación, generalmente cerrados y con aglomeraciones.Francisca Blanca Leticia Bernal

No reducir más las vías

Señor director:



Bogotá se quedó rezagada en vías hace años. Y ahora, con la pandemia, la señora alcaldesa les ha apuntado a las bicicletas y para ello ha tomado carriles de arterias como la carrera 7.ª y la NQS. Como solución temporal se podría considerar buena, pero ya en la NQS están poniendo separadores de cemento anclados a la vía.



Esperemos que no pretendan volverla ciclovía permanente, en detrimento de las ya muy congestionadas avenidas, donde solamente quedaría un carril para vehículos particulares, ya que el otro, se supone, es para el transporte público. Muy fácil, en el informe de gestión, decir que se construyeron kilómetros de ciclovías, cuando la realidad es que se los están quitando a los también necesarios vehículos particulares.



La alcaldesa debería hacer el mismo esfuerzo que hizo el exalcalde Peñalosa, sobre todo en su primera administración, cuando se diseñaron y de verdad se construyeron ciclovías. Y de pronto se debería revaluar el costo del impuesto para carros que poco o nada se usan.Luis Alberto Ordóñez, Ph. D.

Pensemos en cómo defender a los niños

Señor director:



Juan Lozano, en su columna del lunes 20 en este diario, comenta que antes de la pandemia, en un año 25.000 niñas eran víctimas de abuso sexual en Colombia. Este dato debería escandalizar a la población, ya que estamos hablando del futuro de nuestros niños, algo que retóricamente nos duele y nos causa dolor de patria, pero respecto a lo cual, en la práctica, no hacemos nada.



Frank Pearl decía que el lugar más inseguro en Colombia para llevar a cabo este crimen era el hogar. Quiero referirme hoy no al hogar, sino a ciudades como Cartagena y Santa Marta, entre otras, donde el turismo sexual con niños y niñas es un atractivo a nivel internacional.



¿Qué hacer? Aprovechemos la pandemia para estructurar e implementar planes que eviten este crimen de lesa humanidad. Señores alcaldes, tienen una oportunidad para pasar a la historia.Gabriel Remolina Ordóñez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co