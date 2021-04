Los límites de velocidad

Señor director:



El artículo publicado el pasado 14 de marzo en EL TIEMPO hace una descripción del proceso de construcción de carreteras en el país con un bosquejo de la inversión que han hecho en esa infraestructura el Estado y los particulares, estos últimos mediante el pago de peajes. La inversión en carreteras ha sido importante, y buena parte se debe a las especificaciones de las vías: doble calzada, curvas amplias, pendientes razonables, túneles y puentes que acortan los trayectos, buena señalización, parámetros de ingeniería que permiten el desarrollo de altas velocidades. Sin embargo, algunos organismos estatales pretenden mostrar resultados de gestión limitando la velocidad en las carreteras a risibles valores que en ocasiones llegan a ser de 30 o 40 kilómetros por hora, lo que constituye un detrimento patrimonial porque se invierten dineros públicos en cosas subutilizadas o desperdiciadas.Santiago Montejo Rozo

Volver a producir vacunas

Señor director:



Hace unos veinte años, Colombia producía varios tipos de vacunas para destinarlas a varios países. Lamentablemente, la ‘magia’ criolla se perdió. ¿Cuál habrá sido el motivo? Inclusive, Colombia llegó a producir vacunas contra la fiebre amarilla, las cuales solía exportar hasta África. Dicha empresa de producción hace falta en estos tiempos del covid-19, que aún mantiene arrinconada a toda la humanidad. Ojalá con equipos actualizados, personal capacitado e instalaciones acondicionadas sea recobrada.Fernando Cortés Quintero

Tapabocas saludable

Señor director:



Con respecto al uso del tapabocas, en mi caso particular, antes de la pandemia frecuentemente presentaba gripas y era víctima de alergias, las cuales combatía con analgésicos o algún producto popular de los que publicitan en los medios de comunicación. Sin embargo, he notado que el uso constante del tapabocas y el alcohol han bloqueado la adquisición de estos virus y no he vuelto a presentar ninguno de estos síntomas a la fecha. Personalmente, estas razones son suficientes para que aún siga utilizando el espray de alcohol y el barbijo ante el cese de la epidemia. A veces me pregunto por qué no lo había utilizado antes, pues me hubiese ahorrado dolencias, tiempo, dinero e incapacidades laborales.John Jairo Salgado Barbosa

No bajemos la guardia

Señor director:



¿Por qué seguimos siendo una sociedad reactiva? Desde hace un par de semanas, en Chile ya se contemplaban las medidas para atacar el tercer pico de la pandemia. No obstante, e incluso pese a las aciagas semanas que afronta Brasil por el mismo hecho, nosotros bajamos la guardia y ahora recibimos una dura bofetada, evidenciado esto en el aumento de las cifras de contagios.



Por supuesto que todos tenemos el derecho a viajar, aprovechar los días festivos para descansar y abandonar la rutina. Sin embargo, debimos entrever lo que se acercaba. Hay que hacer un pequeño sacrificio y combatir entre todos este mal que nos aqueja y minimizar las vidas que este tercer pico pueda cobrar.Diego Ramírez

