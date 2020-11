35 años de la toma del Palacio de Justicia

Señor director:



El 6 de noviembre de 1985 se produjo en Bogotá la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19. Este asalto criminal sumó más de 360 rehenes, 100 muertos y un sinnúmero de desaparecidos durante 27 horas de fuego cruzado. Han pasado 35 años del holocausto, y aún hay familias que no han podido hacer su duelo porque sus seres queridos no aparecen ni muertos ni vivos.

Los guerrilleros querían hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur por incumplir los acuerdos de Corinto, firmados en España. Betancur fue el primer mandatario en reunirse con insurgentes para firmar la paz.



La toma del Palacio y después la retoma por el Ejército fue considerada por la CDIH una masacre. Los atropellos del M-19 no fueron menores que los de las otras guerrillas: secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, asalto al Cantón Norte, robo de la espada de Simón Bolívar, toma de la embajada de República Dominicana, etc. También hubo violaciones, asaltos a pueblos inermes, desplazamiento y narcotráfico durante los 16 años que duró esta guerrilla, que entregó armas en 1990, durante el gobierno de César Gaviria.Helena Manrique Romero

Bogotá

Afinar la lucha contra la droga

Señor director:



Un cargamento con once y media toneladas de coca fue descubierto en Guyana. Iba para Holanda. Las autoridades dicen que es colombiana, como cosa rara. Eso significa la magnitud del negocio en el que intervienen muchos carteles y en el cual se mueven enormes cantidades de dinero, armas y hay muchos muertos. Esa es la causa de la violencia y mucha corrupción.



Entonces, la lucha tiene que afinarse, debe haber persecución de insumos y extermino de cultivos. ¿No se pueden arrancar con buldóceres u otra maquinaria pesada? Y, además, se deben ofrecer alternativas productivas a los pequeños cultivadores.Dagoberto Castaño Paredes

Control de motociclistas

Señor director:



Es un drama el que se vive en la mayoría de los municipios de Colombia por la acción de algunos conductores de motos.



Hemos sido muchas las personas que resultamos afectadas ante las actividades irresponsables de muchos de ellos, que se atreven a utilizar estos vehículos sin los documentos del seguro, sin tarjetas de propiedad o hasta sin placas. En los pequeños municipios, algunos hacen los famosos piques y escalofriantes carreras con exceso de participantes. Hay casos en los que en estos vehículos viajan más de dos personas y hasta con varios niños, o las conducen menores de edad. A muchas motos les quitan los exhostos, con lo cual se provoca un ruido extremo que causa daños auditivos a la gente.



La mayoría de los municipios de Colombia carecen de Policía de tránsito y los alcaldes no hacen ninguna labor para solucionar estos graves problemas. Los alcaldes y la Policía tienen aquí una tarea para obligar el cumplimiento de las normas. Es por la vida de los mismos motociclistas y la de los ciudadanos en general.Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

