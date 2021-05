Un diálogo respetuoso

Señor director:



¿No sería mejor la unidad y el diálogo ante toda esta situación que vive nuestro país? Los que protestan violentando los derechos de los demás, los que bloquean carreteras y los vándalos que se cuelan atentan contra el mismo pueblo que dicen defender y representar. No piensan en aquel que no puede llegar a su trabajo, en quien no puede comercializar sus productos. Atentan contra la libertad de todos al imponer a la fuerza una manera de protestar que no es sana ni constructiva. Y nuestros gobernantes y líderes políticos, gremiales y sindicales... ¿por qué no deciden dialogar respetuosamente y escuchar al otro? Entendiendo que el otro puede creer que tiene la razón, pero que el diálogo, entendiendo al otro como un ser humano igual a mí, con familia, con sentimientos, con aspiraciones dignas, con problemas, con tristezas y alegrías, puede llevar a comprensiones y acuerdos que nos lleven a superar las dificultades. Situaciones y momentos así deben llevar a la unión, a ceder, a buscar lo mejor para el otro. Busquemos cómo todos podemos contribuir a un mejor presente y a un mejor futuro para tantos que ahora sufren, que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Pero hagámoslo desde el respeto, desde el amor, generando acciones compasivas y viéndonos como parte de un solo TODO.Leonor Botero

Una mesa permanente

Señor director:



Propongo al país en esta hora de crisis una mesa de diálogo permanente en el Capitolio, presidida y moderada por el arzobispo de Bogotá, en la que todos los actores pongan las cartas sobre la mesa, incluido el Gobierno, y con transmisión en directo por los canales públicos. Esta mesa solo se levantaría con un acuerdo nacional y el fin de las protestas. La grandeza de los líderes y las mejores soluciones se deben mostrar hablando y no incendiando.Amílkar Hernández

Ataques a la policía

Señor director:



Qué bueno sería que los medios de comunicación contaran que en Cali les quemaron a los policías el lugar donde ellos descansan para sus turnos. La consigna era acabar los policías. Me suena que esto ya lo habíamos escuchado antes. También les pegaron, los insultan, al patrullero Padilla Medina lo apuñalaron. Nadie ha dicho nada. ¿Por la muerte del capitán Solano quién pagará?Laura Franco

Buscar a los vándalos

Señor director:



Esta violencia, que renace con mayor sevicia y daños en cada paro y protesta no solo atropella sin consideración nuestra tranquilidad y reposo -menguados por la angustia del covid-19-, sino que también continúa incapacitando, hiriendo y asesinando a jóvenes que con su ánimo, alegría y entusiasmo sinceros han querido mostrar en estas marchas su rechazo a los graves problemas que aquejan al país. Una tenebrosa mezcla de vándalos, ladrones y saqueadores se mimetiza entre los marchantes para atacar y desvalijar supermercados, cajeros, almacenes y bancos.



Un grupo de investigación e inteligencia debe crear el Estado para hacerles la cacería a los salvajes depredadores que han hecho de estas marchas un criminal negocio.Luis León Galeano Garavito

