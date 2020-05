Defensa para médicos y líderes

Señor director:



EL TIEMPO (27-4-2020) dice: ¿Qué están haciendo los escoltas y carros de los congresistas? Un titular en este diario también dice: La protección de los mal llamados ‘padres de la patria’ nos vale 53.000 millones al año. Ah, y es que los de las regiones tienen un esquema en Bogotá y otro allá. Ahora se notó que los esquemas de seguridad están ‘de maquetas’ y 150 carros blindados están parqueados.

Por lo que se ha escuchado, los profesionales de la salud ganan menos de 3 millones y los congresistas, más de 35. Así que quienes merecen el transporte cesante son los trabajadores de la salud porque los están discriminando y han muerto por su oficio. También los líderes sociales, quienes están luchando por la tierra, por sus comunidades y en contra de los actos ilícitos. Por esto los siguieron matando. No se nota el uso de la ‘inteligencia’ para defender a los líderes, más bien en su contra, aun en la pandemia.Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Intercambio municipal

Señor director:



Con motivo de una apertura progresiva de la actividad económica en Colombia, y teniendo en cuenta que esta debe hacerse por fases, y de acuerdo con la información de EL TIEMPO y del Ministerio de Gobierno en la cual se afirma la existencia de 900 municipios, aproximadamente, sin el virus, me atrevo a sugerir que los alcaldes, por grupos de vecindad y con la seguridad certificada, manteniendo medidas de prevención, permitieran el intercambio comercial y el transporte intermunicipal circunscrito a estos municipios.



Lo anterior ayudará a la activación productiva del país en forma escalonada.Milciades Ardila R.

Neiva

Que se conozca la verdad

Señor director:



Las chuzadas de la inteligencia militar a periodistas nacionales y extranjeros, al secretario privado de la Presidencia, a políticos y dirigentes son una vergüenza y un atentado a la libertad de prensa y a la democracia. El gobierno del presidente Iván Duque pasaría a la historia si la investigación que está realizando termina en la identificación plena de los responsables. Bajo ninguna circunstancia estos actos deben quedar impunes.Gabriel Remolina Ordóñez

Todos a lo doctor Chapatín

Señor director:



Tiene razón el señor José Joaquín Gori Cabrera, quien escribió la nota ‘El encanto de las peluquerías’ en este espacio ayer. En verdad se necesita cuanto antes su reapertura. No solo porque quienes trabajan en ellas están sin sustento, sino también porque hoy más que nunca necesitamos de sus servicios. La mayoría de los caballeros confinados andamos mechudos, al estilo doctor Chapatín, o trasquilados por las peluqueadas poco ortodoxas de las esposas o arriesgados familiares.



Cartas del lectorOjalá en la segunda tanda de reactivaciones laborales el Gobierno las incluya, ya que de por sí están habituadas a cumplir protocolos de seguridad. No importa quedarnos con las máquinas eléctricas de peluquería compradas, cuya venta, al igual que la de los tapabocas, debieron batir récord. Luis Iván Perdomo Cerquera





