La política exterior

Señor director:



Bienvenido el retorno de la Dra. María Emma Mejía a las páginas de EL TIEMPO (3-1-2021). Al volver trató el tema de política exterior, en el cual el desacierto ha sido generalizado. Por lo tanto, vale escuchar sus propuestas. Efectivamente, las relaciones con Venezuela deben ser manejadas desde Bogotá y no por Trump, ni por Pacho Santos ni por Guaidó... Los miles de kilómetros de frontera, los doscientos años de historia y sangre que compartimos nos obligan a unas relaciones respetuosas, así no compartamos su política.

El desenfoque respecto a las drogas es tal que estuvimos a punto de apoyar una invasión instigada por Trump al “Estado narcotraficante de Venezuela”, cuando en realidad el fuerte narcomercado se da es con Ecuador, como denunció la revista Semana.



Ahora, ¿mientras que en EE. UU. legalizan la marihuana, aquí la rechazamos? Es uno de los cultivos de mayor futuro, su follaje es útil para la salud y su fibra es valiosa para producir cáñamo de gran valor que puede reemplazar al algodón. Por fortuna, Biden no le come cuento al Plan Colombia respecto a los narcocultivos y es posible que apoye un tratamiento no con venenos, sino con cultivos para la seguridad alimentaria.Fidel Vanegas Cantor

Ciclovía en la carrera 7.ª

Señor director:



El caos causado por la ciclovía de la 7.ª no se compadece con los usuarios de los vehículos diferentes a los buses. Hay trayectos de apenas ocho cuadras y la demora en recorrerlas es mayor de la media hora. ¿Por qué no trasladan esta ciclovía a la carrera 11? Quedaría equidistante de la 7.ª y de la 15 hasta la calle 65, y en adelante por la carrera 13.



Ese corredor es el de mayor utilización para circular en bicicleta o patineta por la ciudad, y una gran parte está señalizada. La carrera 11 hasta la calle 81 fácilmente podría recibir a los muy pocos que circulan por la 7.ª.



Otro tema, en el que hay que insistirle a la Secretaría de Movilidad, es el de impedir que los vehículos paren en las vías principales a repartir pedidos, esperar personas, hacer diligencias u otros asuntos, así como solicitar que tapen los huecos en las vías arterias.Esteban Cortez

Formación de nuestros hijos

Señor director:



En estos días he podido discernir sobre muchos aspectos en la formación de nuestros hijos. He llegado a un punto en el que las dudas se amontonan: ¿será que les hemos negado el derecho a conocer factores fundamentales en la formación de su carácter, su entereza, su voluntad de sacrificio y su espíritu de lucha? ¿Será que les negamos el derecho a conocer el cansancio y siempre nos preocupamos por hacerles las cosas fáciles? El cansancio les enseña que para llegar lejos hay que luchar.



¿Será que les negamos el derecho a conocer el hambre, sensación que les muestra sus limitaciones físicas y los obliga a buscar soluciones? ¿Será que les negamos el derecho a sentir el frío, factor que los relaciona con la naturaleza y los obliga a prepararse para superar la sensación? ¿Será que solo nos preocupamos por su capacitación –el mejor colegio, la mejor universidad– y dejamos al azar su formación competitiva y su espíritu de sacrificio para enfrentar la realidad de la vida actual? Ojalá este errado.Jorge Parga

