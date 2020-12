Cogobierno de los jueces

Señor Director:



Lo que nos faltaba. Ahora en Colombia no solo a los magistrados de las altas Cortes, sino también a los jueces se les dio por cogobernar en vez de dedicarse a cumplir cabalmente con sus funciones constitucionales de impartir justicia oportuna, eficiente y justa.

La exigencia de un juez de Bogotá de pruebas PCR a los pasajeros provenientes del exterior fue considerada en un editorial de este diario el viernes como “una absurda decisión”. Y el doctor Moisés Wasserman, exrector de la UN, señaló en su columna del mismo día: “En Colombia es un juez quien decide qué pruebas diagnósticas hay que hacer al ingreso al país, o qué tratamiento se suministran a los enfermos”. Hasta donde los ciudadanos sabemos, las facultades gubernativas y legislativas solo pueden ser conferidas democráticamente por el soberano pueblo colombiano en las urnas. El país clama el restablecimiento del orden y de la autoridad en las ramas Ejecutiva y Legislativa del poder público, y la reforma estructural y el saneamiento de la justicia.Luis Iván Perdomo Cerquera

Desempleo y desigualdad

Señor Director:



EL TIEMPO (2-12-2020) nos trae datos de desempleo que el editorialista considera favorables porque después de estar en mayo con el 21,4 % en octubre bajó al 14,7 %. La verdad es que en nuestro país subyacen unas odiosas condiciones de desigualdad que no han preocupado a los gobiernos desde muchos años atrás.



Es inaudito que en un país que puede ser despensa de alimentos tenga a 3,2 millones de personas a medio comer y a otro tanto, aguantando hambre.



Y que estemos importando alimentos iguales a los que producen nuestros campesinos, mientras estos tienen que venderlos a menos precio. Los recursos están mal repartidos, como en un vallenato que le echa la culpa a “mi Diosito”. Se debe comenzar por aplicar como norma de estado la economía social y solidaria, apoyada económica y técnicamente. Así se fomenta el emprendimiento de los colombianos, para participar en la solución de sus propios problemas.Fidel Vanegas Cantor

Día del Médico

Señor Director:



El día del Médico (3 de diciembre), que bien pudiera ser motivo de alegría para todo el gremio de la salud, en cabeza de los médicos, por la satisfacción del deber cumplido, se convierte en tristeza y decepción por el desgano y el desconocimiento del Gobierno hacia el pilar de la atención, en el enfrentamiento de un enemigo mortal como el covid-19 que azota la humanidad. Somos primera línea en este desafío, lo que ha significado la muerte de muchos trabajadores abnegados, generosos, valientes, quienes con frecuencia –sin el adecuado equipo de protección personal– hemos puesto el pecho en una lucha desigual. No pedimos ningún reconocimiento especial, solamente el derecho que nos asiste, por la carta magna, de tener un contrato normal de trabajo, sin tercerización, sin intermediarios explotadores, sin engañosas cooperativas. Exigimos un pago justo, acorde con la inmensa responsabilidad que asumimos y con los desvelos de una formación interminable. Solo eso.Humberto Muñoz, M. D.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co