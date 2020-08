El fallo de la Corte sobre Uribe

Señor director:



Una decisión de la Corte no debe ser inesperada por la relevancia política del implicado, sino predecible y necesaria por las circunstancias judiciales. Ningún partido puede instar al desconocimiento de las instituciones y a promover su desmonte si no están de acuerdo con ellas, o atribuirse triunfos si estas aparentemente les favorecen. Menos aún, las instituciones incumplir con sus funciones constitucionales actuando al vaivén de la opinión pública, del gobernante o de los caudillos de turno.

Al expresidente Uribe se lo cuestiona por haber incurrido, supuestamente, en un lamentable error. Si por omisión, tal vez no existe otro con más recursos para demostrarlo. Entre tanto, la Corte da ejemplo de independencia en favor de la legitimidad de nuestro Estado de derecho. Queda, pues, del lado del Ejecutivo y del Parlamento hacer lo propio con madurez, compostura y ecuanimidad por el interés general en estas graves épocas de pandemia.



Carlos H. Quintero B.

​

* * * *



Señor director:



Qué tristeza la politización de la justicia en nuestro país. A un exguerrillero, con todos los crímenes a cuestas de asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, como ‘Jesús Santrich’ le dan libertad. En cambio, a un expresidente con testimonios de un criminal con más de 24 procesos en su contra, cinco de ellos por falso testimonio, le dan la casa por cárcel, sin haber sido vencido en un juicio. ¡Qué despropósito! No hay derecho ni proporcionalidad. Se ve que los jueces tienen ganas de que esto sea otra Venezuela. Qué pesar.



Óscar Pedraza Morales



* * * *



Señor director:



Me refiero al editorial de EL TIEMPO (4-8-2020). Lo fundamental en estos momentos es que se impongan la reflexión y el buen juicio. Es importante el respeto por la independencia de los tres poderes. Es repudiable cualquier llamado a la confrontación. Si hablamos de los poderes, todos han tenido fallas: el Legislativo anda en incrementos, en estos momentos tan dolorosos. No quieren suspender gastos ni parafernalia de seguridad que ya no se justifican. El Ejecutivo no debe tomar partido anticipando fallo para un proceso judicial. Y no es el momento para reformas de la justicia, porque se pueden intuir intereses creados. Lo fundamental aquí es el debido justo proceso, de lo cual no dudamos. Por ahora, la detención domiciliaria no marca gran diferencia de la que a todos nos tiene sometidos el coronavirus.Fidel Vanegas

Jaque al rey

Señor director:



El rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, de 82 años, salió de su país exiliado a República Dominicana. La Fiscalía española le imputa cargos por supuesta corrupción. Algunos ciudadanos piden que renuncie al título de rey. Según el padre de Felipe VI, no quiere ejercer presión sobre su hijo, el actual monarca. Juan Carlos I reinó desde 1975 hasta el 2014. Pobre Felipe VI, su cuñado Iñaki Urdangarin, de 52 años, está preso también por corrupción y purga una condena de 5 años 10 meses. Vergüenza en la monarquía española, y ojalá se haga justicia y, como dicen allá, que el rey Juan Carlos no se vaya de rositas. No todos los reyes tienen corona. Jaque al rey.Helena Manrique Romero