Señor director:



Sobre su editorial ‘Medidas pascuales’, es indudable que es muy importante que la gente tome conciencia del momento que vivimos frente al covid-19, más después de Semana Santa, cuando muchas personas viajaron. El tercer pico es un hecho, hay ciudades muy afectadas, como Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla, con alta ocupación de sus camas UCI, y las cifras de contagio en el país rondan los 10.000 diarios.

Ya hemos padecido muy dolorosos tramos, familias que han sufrido pérdidas de varios miembros; ya pasamos de 62.000 seres que perdieron la vida por el virus, muchos que no supieron cómo se contagiaron. Las autoridades deben actuar; el comercio, ser riguroso en las medidas, y la ciudadanía tiene que entender que en la prevención está la vida propia, la de un ser querido, la de un amigo o un vecino. El pico y cédula debería ser nacional. Esto evita aglomeraciones.Carmen Rosa Novoa

Corregir el rumbo

Señor director:

​

Preocupante lo que nos cuenta el Icfes sobre los resultados de las pruebas Saber 11, los cuales indican que hoy son peores que los de hace cinco años. Las pruebas incluyen evaluaciones sobre lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés; todas, materias básicas en la formación de los jóvenes. Del total del grupo evaluado, solo un 1,1 % de los estudiantes obtuvieron notas señaladas por el Icfes como óptimas en todas las competencias.



El resultado obliga al Gobierno a revisar de inmediato qué está pasando con la educación básica en Colombia. Fecode también tiene velas en este entierro, su preocupación debe estar más orientada a mejorar la condición académica de los estudiantes, y menos a controvertir al Gobierno proponiendo recurrentemente marchas y paros. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo.Mario Patino Morris

Guayatá, 200 años de historia

Señor director:



Al oriente del departamento de Boyacá, engalana la región y provincia del Valle de Tenza y está cumpliendo 200 años Guayatá, lindo municipio distante de Bogotá 120 km y 127 de Tunja. Lo rodean numerosos y bellos paisajes, con 29 veredas de gentes amables y hospitalarias. Son oriundos de este municipio importantes personajes de la vida nacional y deportistas como Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, campeón y subcampeón de la Vuelta a Colombia.



Guayatá tiene una gran riqueza agrícola, ganadera, de diversos cultivos frutales, exquisita cocina, el deleite de la mogolla guayatuna, ícono de la gastronomía del municipio, tanto que se le rinde homenaje con el ‘monumento a la mogolla’; también, el ‘monumento al campesino y al trapiche de caña’. Tiene un sano y bello clima con una temperatura promedio de 18-22 grados. Sus tradicionales ferias y fiestas, en noviembre, son un gran atractivo regional, con su Corpus Christi y el tapete floral más grande por las calles.



Este municipio fue fundado por don Andrés José Medina, y se considera el 6 de abril de 1821 el día de su fundación. Vale la pena destacar estas fechas de nuestros municipios, porque son orgullo para una región y un reconocimiento a gentes buenas y trabajadoras, que aportan al país y son parte de nuestra historia.Jorge H. Martín Garzón

